شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه ومصطفى فتحى وكهربا يقودون هجوم منتخب مصر أمام جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن روي فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمواجهة جنوب السودان الودية، التى تجمعهما بعد قليل باستاد القاهرة الدولي، فى ختام معسكر المنتخب خلال شهر يونيو.
تشكيل المنتخب جاء كالتالى:
حراسة المرمى: محمد صبحي
خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، أحمد فتوح
خط الوسط: مهند لاشين، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو
خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، ومصطفى فتحى، ومحمود كهربا.
ويدير طاقم حكام كويتي مباراة منتخب مصر وجنوب السودان الودية، ويتكون الطاقم من: "عبد الله محمود جمالي حكما للساحة، على طالب جراق، وسعود عبد العزيز الشمالي مساعدين، عبد الله حسن الكندري حكما رابعا.
وأعلن فيتوريا استبعاد 6 أسماء من معسكر منتخب مصر، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وثلاثي الأهلي محمد عبد المنعم وحمدي فتحي ومحمد الشناوي، فضلا عن مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وعمر مرموش، جناح آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي تعرض لإصابة بعد 10 دقائق من مواجهة غينيا وترك مكانه لمحمود حسن تريزيجيه.
وأصبح البرتغالي روي فيتوريا صاحب أفضل انطلاقة مع منتخب مصر منذ عام 2000، حيث حقق 6 انتصارات متتالية متفوقا على الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي حقق 5 انتصارات متتالية في بداية مشواره مع الفراعنة.
فيتوريا الذي تعاقد معه الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 4 سنوات في يوليو العام الماضي أي منذ 8 أشهر خاض 6 مباريات فقط من بينهما ثلاث مباريات ودية وثلاثة لقاءات رسمية، فاز خلالها في جميع المواجهات وسجل 16 هدفا ودخل مرماه هدفين.
وكانت التجربة الأولى المدرب البرتغالي مع منتخب مصر روي فيتوريا أمام كل من النيجر وليبيريا والفوز في المباريات الودية بثلاثة أهداف دون رد على استاد الإسكندرية سبتمبر الماضي.
بينما كان الاختبار الودي الثالث أمام منتخب بلجيكا في نوفمبر العام الماضي في مباراة لُعبت في الكويت، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بثنائية مقابل هدف، وجاءت أولى المباريات الرسمية أمام منتخب مالاوي ضمن مباريات الجولة الثالثة على استاد الدفاع الجوي وحقق المنتخب الفوز بثنائية ثم الفوز ضمن مباريات الجولة الرابعة برباعية دون رد وأخيراً فاز على منتخب غينيا 2-1.
وحسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات أمم إفريقيا 2023 بالفوز على غينيا بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من التصفيات في مباراة أقيمت على استاد مراكش بالمغرب.
تأهل منتخب مصر لنهائيات أمم إفريقيا للمرة الـ 26 في تاريخه والرابعة على التوالي.
وأصبح الفراعنة ثامن المتأهلين بعد كوت ديفوار المستضيفة والمغرب وتونس والجزائر وجنوب إفريقيا والسنغال وبوركينا فاسو.
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