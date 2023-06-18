شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه ومصطفى فتحى وكهربا يقودون هجوم منتخب مصر أمام جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن روي فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمواجهة جنوب السودان الودية، التى تجمعهما بعد قليل باستاد القاهرة الدولي، فى ختام معسكر المنتخب خلال شهر يونيو.

تشكيل المنتخب جاء كالتالى:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، أحمد فتوح

خط الوسط: مهند لاشين، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، ومصطفى فتحى، ومحمود كهربا.

ويدير طاقم حكام كويتي مباراة منتخب مصر وجنوب السودان الودية، ويتكون الطاقم من: "عبد الله محمود جمالي حكما للساحة، على طالب جراق، وسعود عبد العزيز الشمالي مساعدين، عبد الله حسن الكندري حكما رابعا.

هذه المواجهة هي الأولى تاريخيًا بين منتخبي مصر وجنوب السودان تاريخيا، وسبق أن التقي منتخب مصر مع السودان في 29 مواجهة من قبل، وانتصر الفراعنة في 20 وخسر 3 مباريات، وينتظر منتخب مصر مواجهة إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات في سبتمبر المقبل.