شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بدلاء منتخب مصر فى ودية جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلس على دكة بدلاء منتخب مصر 11 لاعبًا، أمام جنوب السودان، في المباراة التى تجمعهما بعد قليل وديا باستاد القاهرة الدولي، فى ختام معسكر يونيو.

وجاء على دكة البدلاء كل من: "محمد أبو جبل، هشام صلاح، محمود مرعي، محمد حمدي، محمد هاني، مروان عطية، أحمد عبد القادر، غنام محمد، محمد رضا بوبو، حسين الشحات، أحمد ياسر ريان".

وضم التشكيل كلا من: "حراسة المرمى: محمد صبحي، وخط الدفاع:أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، أحمد فتوح، وخط الوسط: مهند لاشين، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، وخط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحى، ومحمود كهربا".

ويدير طاقم حكام كويتي مباراة منتخب مصر وجنوب السودان الودية، ويتكون الطاقم من: "عبد الله محمود جمالي حكما للساحة، على طالب جراق، وسعود عبد العزيز الشمالي مساعدين، عبد الله حسن الكندري حكما رابعا.

هذه المواجهة هي الأولى تاريخيًا بين منتخبي مصر وجنوب السودان تاريخيا، وسبق أن التقي منتخب مصر مع السودان في 29 مواجهة من قبل، وانتصر الفراعنة في 20 وخسر 3 مباريات، وينتظر منتخب مصر مواجهة إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات في سبتمبر المقبل.