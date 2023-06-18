شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفاوض الوكرة لرفع العرض المالي لشراء حمدي فتحي بسبب نسبة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى مسئولو النادي الأهلي محاولات مكثفة مع نظرائهم فى نادي الوكرة القطري لرفع قيمة العرض المقدم لشراء خدمات حمدي فتحي، لاعب سط الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما توقف العرض القطري عند 3.5 مليون دولار، ويرغب مسئولو الأهلي فى رفع القيمة المالية لـ4 ملايين دولار.

وكشف مصدر، أن مسئولي القلعة الحمراء طلبوا زيادة العرض المالي من أجل دفع قيمة نسبة عائد البيع لصالح نادى إنبي من البيع الثاني للاعب، والمقدرة بنسبة 20% من قيمة هذا البيع.

وأكد مصدر بالنادى البترولى أن نسبة إعادة البيع المقررة لنادي إنبي تقضي بحصوله على 20% من قيمة الصفقة، مخصوما منها قيمة 30 مليون جنيه، والتي تم دفعها من الأهلي لصالح نادي إنبي عند شراء خدمات حمدي فتحي مطلع عام 2019، أي أنه حال إتمام الصفقة نظير 3.5 مليون دولار، سيتم خصم مليون دولار قيمة بيع اللاعب للأهلي من إنبي، على أن يتم تطبيق نسبة عائد البيع "20%" على مبلغ الـ2.5 مليون دولار المتبقية من عقد بيع اللاعب.

ويحق لنادي إنبي أيضا الحصول على 50% من قيمة نسبة عائد البيع المقررة للأهلي حال قيام نادي الوكرة ببيع حمدي فتحي لأي نادي في المستقبل، وهي ما سيتم تحديدها عند الاتفاق على البنود الخاصة بعقد بيع اللاعب من الأهلي إلى الوكرة في الميركاتو الصيفي الحالي.