شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يفوز على المصرى بالسلوم برباعية ودياً استعداداً لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز فريق إنبى على المصرى بالسلوم برباعية ودياً في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأحد على ملاعب النادى، فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة فاركو فى المباراة المقرر لها 30 يونيو الجارى، ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من الدورى.
ومنح تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، العديد من اللاعبين البدلاء الفرصة فى ودية المصرى بالسلوم، للوقوف على جاهزيتهم فنياً وبدنياً للاستفادة منهم في الفترة المقبلة.
ويحتل إنبى المركز التاسع في ترتيب جدول الدروى الممتاز برصيد 39 نقطة، بعد أن خاض 31 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 6 مباريات، بينما خسر 14 مواجهة وسجل لاعبوه 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً.
وفى سياق مختلف يتمسك مسئولو نادى إنبى بقوام الفريق، بعد تألق أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، وتواجدهم على رادار الأندية الكبيرة في الدورى المصري، وعلى رأسهم التونسي رفيق كابو واللاعبين الشباب محمد حمدى الظهير الأيسر وأحمد نادر حواش.
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