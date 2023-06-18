شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يفوز على المصرى بالسلوم برباعية ودياً استعداداً لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق إنبى على المصرى بالسلوم برباعية ودياً في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأحد على ملاعب النادى، فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة فاركو فى المباراة المقرر لها 30 يونيو الجارى، ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من الدورى.

ومنح تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، العديد من اللاعبين البدلاء الفرصة فى ودية المصرى بالسلوم، للوقوف على جاهزيتهم فنياً وبدنياً للاستفادة منهم في الفترة المقبلة.