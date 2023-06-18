الجزائر تهزم أوغندا بثنائية وتحافظ على صدارة المجموعة بتصفيات "كان"

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق منتخب الجزائرعلى أوغندا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على جابوما في الجولة الخامسة في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

سجل اللاعب محمد عمورة هدف التقدم لصالح محاربي الصحراء في الدقيقة 42 بأحداث الشوط الأول.

وحصل اللاعب بوبوسي بياروهانغا في الدقيقة 44 من أحداث الشوط الأول.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية أحداث الشوط الأول بالتقدم الجزائر على أوغندا بهدف دون رد .

و أحرز محمد عمورة لاعب منتخب الجزائر الهدف الثاني في شباك أوغندا بصناعة رياض محرز لاعب منتخب الجزائر.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز الجزائر على نظيره أوغتدا بهدفين دون رد .

بدأ منتخب الجزائر بهذا التشكيل أمام أوغندا

حراسة المرمى: ماندريا

الدفاع: لوصيف، بلعيد، بن سبعيني، حجام

الوسط: شيتة، بلقبلة، عبدلي

الهجوم: بوعناني، محيوص، عمورة

بهذه النتيجة ، رفع منتخب الجزائر رصيده عند النقطة 15 مٌتصدرًا المجموعة السادسة ، فيما توقف رصيد أوغندا عند النقطة الرابعه محتلا المركز الثاالث .

على الجانب الأخر ، تصدر اسم لاعب كرة القدم، الجزائري رياض محزر نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مؤشر البحث العالمي جوجل وتريند مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان معلق رياضي عن تلقي إدارة النادي الأهلي عرضًا من اللاعب للانضمام لصفوفه، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

رياض محرز يعرض خدماته على الأهلي السعودي

نشر المعلق الرياضي السعودي مشاري القرني، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي، يتحدث فيه عن قيام الدولي الجزائري رياض محرز بعرض خدماته على إدارة النادي الأهلي.

القرني يكشف بسبب تفضيل رياض محرز النادي الأهلي

وقال القرني: على ما سمعت، رياض محرز، عرض نفسه على النادي الأهلي، لأنه يرى أن الدوري السعودي يضم العديد من النجوم العالميين مثل كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر وقائد منتخب البرتغال، بالإضافة لحصده العديد من أموال.

وأكد مشاري القرني المعلق الرياضي، أن صفقة انتقال الدولي الجزائري رياض محرز، إلى النادي الأهلي السعودي، ستكون صعبة للغاية في الفترة الحالية، نظرًا لصغر سنه، بجانب تألقه وتقديم مستويات عالية مع نادي مانشستر سيتي هذا الموسم وتحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي والوصول إلى نهائي الكأس ونهائي دوري أبطال أوروبا