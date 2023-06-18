مصطفي فتحي يكسر عقدته التهديفية أمام جنوب السودان

ياسر رشاد - القاهرة - انتهي الشوط الأول، بتقدم منتخب مصر على نظيره جنوب السودان بهدفين دون رد في المباراة الجارية الآن على ستاد القاهرة في اللقاء الودي خلال التوقف الدولي.

يتمكن مصطفي فتحي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر من تسجيله أول أهدافه بعد غياب 8 سنوات .

افتتح مصطفي فتحي سجل أهداف الفراعنه أمام جنوب السودان بهدف دون رد .

ويعد هذا الهدف أول أهدافه الدولية مع الفراعنة بعد 8 سنوات من تمثيله للمنتخب، بعدما سجل هدف المنتخب الأول في مرمى جنوب السودان في المباراة ، حيث سجل الهدف منذ 14 من شهر يونيو 2015 الماضية ، وشارك مع المنتخب أمام تنزانيا في اللقاء الذي انتهي 3 أهداف دون رد .

لعب 19 مباراة مع الفراعنه سجل هدفين مع الفراعنه وشارك 740 دقيقة .

سجل محمود كهربا الهدف الثاني بصناعه أخمد عادل بيكهام قبل نهاية الشوط الثاني .

تشكيل منتخب مصر ضد جنوب السودان

في حراسة المرمي: محمد صبحي.

في خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، علي جبر، أحمد فتوح.

في خط الوسط: مهند لاشين، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، محمود حسن تريزيحيه، مصطفى فتحي.

في خط الهجوم: محمود كهربا.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر وجنوب السودان الودية والتي من المقرر لها مساء اليوم الأحد.

وتبدأ مباراة مصر وجنوب السودان في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ستاد القاهرة الدولي خلال التوقف الدولي لشهر يونيو الجاري.

وكشف اتحاد الكرة، عن إسناد مباراة مصر وجنوب السودان إلى طاقم تحكيم كويتي بقيادة عبدالله محمود جمالي، كحكم ساحة، ويعاونه ومعه علي طالب جراق وسعود عبد العزيز وحكم رابع عبدالله حسن الكندري.

وفاز منتخب مصر على نظيره غينيا بهدفين لهدف، في المباراة الأخيرة التي خاضها الفراعنة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكان 2024، والتي تستضيفها كوت ديفوار.

وصعد منتخب مصر إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا، بعدما حصد 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالتصفيات، بعدما فاز في 4 مباريات، وخسر مباراة وحيدة أمام اثيوبيا.

كشف البرتغالي روي فيتوريا في مؤتمر صحفي أمس السبت عن أسباب مواجهة جنوب السودان: "لدينا هدفين من خوض مواجهة جنوب السودان، الأول هو تحقيق الفوز والثاني رؤية عناصر جديدة".