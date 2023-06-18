إنبى يكتسح المصرى بالسلوم برباعية ودياً استعداداً لمواجهة فاركو

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق إنبى على نظيره المصرى بالسلوم برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأحد على ملاعب النادى في إطار استعدادات الفريق لمواجهة فاركو في المباراة المقرر لها 30 يونيو الجارى ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من الدورى.

ومنح تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى العديد من اللاعبين البدلاء الفرصة فى ودية المصرى بالسلوم، للوقوف على جاهزيتهم فنياً وبدنياً للاستفادة منهم في الفترة المقبلة.

وكان إنبي قد خسر أمام الفريق ذاته ودياً بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على ملاعب النادى.

سجل هدفي إنبى عمرو مرعى وإبراهيم جلال، بينما أحرز أهداف مصر للسلوم أحمد عبد الفتاح، أحمد عبد الحميد ومازن.

إنبى يعلن تعاقده مع نادين وهنا لتدعيم تنس الطاولة للسيدات

على جانب آخر تعاقد مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى ، مع الدولية نادين الدولتلى لاعبة الأهلى السابقة وهنا إبراهيم لاعبة الإسماعيلي السابقة ، وذلك للانضمام إلى صفوف فريق السيدات بالنادي خلال الفترة المقبلة.

تم توقيع التعاقد بحضور المهندس أحمد الخشاب عضو مجلس إدارة نادى إنبى والمشرف على نشاط تنس الطاولة و أيمن زكريا المدير الفني لقطاع تنس الطاولة بالإضافة لمدربى فريق السيدات كابتن أسامة محروس وكريم علاء .

وأشاد المهندس أحمد الخشاب عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع تنس الطاولة بالنادى بقدرات الثنائي الجديد ، مؤكدًا أنهما تمتلكان مستويات فنية عالية وانضمامهما إلى فريق سيدات تنس الطاولة يعد إضافة كبيرة، ويأتي في ظل توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة الأستاذ أيمن الشريعى ، بتدعيم فريق السيدات بأفضل العناصر للمنافسة على كل البطولات خلال الفترة المقبلة .

يذكر أن اللاعبة نادين الدولتلي من مواليد 1993 ، و مثلت مصر في دورتي لندن 2012 وريو 2016 الأوليمبية بالإضافة للمشاركة فى كافة البطولات الدولية والعربية والأفريقية .

فيما تعتبر اللاعبة هنا إبراهيم ذات الــ 19 عاماً والمصنفة رقم 5 فى مصر ، من اللاعبات التى لها باع طويل فى مختلف البطولات المحلية والدولية ، حيث شاركت فى عدد كبير من البطولات وسط تألق واضح لموهبتها المميزة .