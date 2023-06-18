إتحاد الطائرة يكشف كواليس أزمة فريدة العسقلاني في منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن كواليس أزمة اللاعبة فريدة العسقلاني قائدة منتخب مصر وسر عدم مغادرتها مع المنتخب الوطني إلى معسكر اليونان الودي.

وقال ياسر قمر في تصريحات عبر برنامج "طويلة وعالية" مع الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة " فريدة العسقلاني شخصية محترمة ومؤدبة وهي قائد منتخب مصر وهي رمز له احترامه".

وتابع " عماد نوار المدير الفني للمنتخب في عمر والد فريدة العسقلاني وهي تحترمه جيدًا، ما حدث بينهما سواء كان سوء تفاهم أو لا هذا أمر خاص، ازمة لون القميص التي يتم ترديدها غير صحيحة ولا يمكن أن يكون هذا السبب تافه أزمة".

وواصل "فريدة العسقلاني تحدثت معي وابلغتني قبل السفر أن لديها ظروف خاصة لا يمكنها الحديث عنها في الوقت الحالي وسنتحدث لاحقا عن تفاصيل هذه الظروف والأسباب وأكدت لي عدم قدرتها على السفر مع المنتخب".

وأردف "فريدة العسقلاني بنت ولا يمكن الحديث معها عن الظروف الخاصة التي منعتها عن السفر مع المنتخب".

وأضاف ياسر قمر "سيتم إجراء تحقيق مع فريدة العسقلاني الأسبوع المقبل واذا وجدت الشئون القانونية أن السبب مقبول سيتم توقيع غرامة مالية بسيطة، ولو السبب غير مقنع ستكون هناك عقوبة كبيرة، كما سيتم إجراء تحقيق مع المدير الفني بعد العودة من اليونان".

منتخب سيدات الطائرة يطير إلى اليونان

اتجهت بعثة منتخب مصر لسيدات الطائرة، صباح اليوم الجمعة، إلي العاصمة اليونانية أثينا، لخوض معسكر تدريب وذلك ضمن الإستعدادات لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون.

وأعلن عماد نوار المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الطائرة سيدات عن القائمة المتجهة إلى اليونان استعدادًا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

وشهدت قائمة منتخب مصر غياب الثلاثي ندي معوض و فريدة العسقلاني وايه الشامي.

قائمة منتخب مصر لسيدات الطائرة



وضمت قائمة منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة: سارة أمين - آية خالد - دعاء الغباشي - مريم متولي - سابين حسن عابد - دعاء محمد - مايا ممدوح - دانا شوقي - أيسل نديم - زينة العلمي - آية النادي - داليا المرشدي - ندى وليد - هناء سند.

ويسافر مع الفريق الجهاز الفني للمنتخب والمكون من سيد طه مدرب ، محمد أنور مدرب مساعد ، شادي فهيم محلل رياضي ، منه الله الشرقاوي اخضائي العلاج الطبيعي .