النصر السعودي يبدأ التحرك رسميا لاقناع حكيم زياش

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر تحركه بشكل رسمي لحسم صفقة التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي.

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وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن مسلي آل معمر يتواجد حاليا في لندن رفقة وفدا من النادي لإقناع زياش بقبول العرض المقدم له.

وأشارت الصحيفة إلى أن نجم أسود الاطلس قد خرج من حسابات تشيلسي خلال الموسم المقبل وهو ما قد يدفعه لقبول العرض العالمي في ظل تواجُد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

راتب حكيم زياش مع النصر السعودي

وعلى جانب أخر كشف الإعلامي الرياضي بن جاكوبس عن راتب حكيم زياش في حال إتمام تعاقده مع النصر السعودي.

ونشر بن جاكوبس بأن زياش سيحل على راتب سنوي يُقدر بـ30 مليون يورو بالإضافة إلى مكافات وحوافز مالية أخرى؛ بخلاف هذا الراتب الثابت.

في سياق متصل دخل نادي النصر السعودي في مفاوضات مع إدارة نادي ريال بيتيس الإسباني، للحصول على خدمات اللاعب ويليام كارفالو، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023



ويرغب العالمي في دعم صفوف فريقه بلاعب جديد بجوار لويس جوستافو، و ليكون ثاني الصفقات بعد كريستيانو رونالدو في يناير الماضي، ووقع الاختيار على ويليام كارفالو.



وطلب نادي النصر الحصول على خدمات اللاعب ويليام كارفالو لمدة 3 سنوات، في عقد لمدة موسمين مع التمديد لموسم إضافي لصاحب الـ 31 عام.

ومن المتوقع أن يحصل اللاعب على راتب سنوي قيمته 50 مليون يورو، و التي تعادل تقريبًا 200 مليون يورو لمدة موسمين.

يريد نادي النصر تكرار ثنائية رونالدو وويليام كافالو والتي تكررت في المنتخب البرتغالي من قبل، و ينتظر العالمي موقف ريال بيتيس من رحيل لاعبه الذي نتهي عقده بنهاية شهر يونيو الجاري 2023.



عرض نادي النصر مبلغ قيمته 5 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب البرتغالي، لكن الفريق الإسباني رفض عرض العالمي وطلب الحصول على 7 مليون يورو من أجل السماح له بالرحيل.

ومن المتوقع أن يوافق ريال بيتيس على عرض النصر للانتقال للدوري السعودي خاصة وان الفريق الإسباني يريد تقليل رواتب اللاعبين في الموسم المقبل.

