نسبة إنبي للبيع ..عائق وحيد لإتمام صفقة حمدي فتحي للوكرة القطري

ياسر رشاد - القاهرة - ترغب إدارة النادي الأهلي ، رفع قيمة عرض الوكر القطري المقدم للاعب حمدي فتحي لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية .

طلبت إدارة النادي الأهلي بزيادة العرض المالي المقدم للاعب حمدي فتحي بسبب نسبة البيع لصالح فريق إنبي التي تقدر 20% ، ويرغب الأهلي رفع العرض المالي حتي 4 مليون دولار .

كان نادي إنبي اشار على نسبة بيع صفقة حمدي فتحي لاعب وسط فريق الأهلي التي تقدر 20 % من قيمة الصفقة .

اشارت تقارير الصفقة ،ان سيتم خصم مليون دولار قيمة بيع اللاعب للأهلي من إنبي، على أن يتم تطبيق نسبة عائد البيع "20%" على مبلغ الـ2.5 مليون دولار المتبقية من عقد بيع اللاعب".

ويحق نادي إنبي الحصول على نسبة بيع بعد قيام الوكر القطري بيع لاي نادي في المستقبل .

محمد الشناوي

يستضيف الإعلامي يعقوب السعدي في برنامج "مان تو مان" والمُذاع على قناة أبو ظبي الرياضية، نجم الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي حارس المرمى، في حوار شامل يتحدث خلاله قائد المارد الأحمر عن العديد من الكواليس وذلك بعد تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي.

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه، بعدما فاز على الوداد المغربي بنتيجة 3/2، بمجموع المباراتين.

ومن المنتظر أن يكشف الشناوي خلال حواره مع الإعلامي يعقوب السعدي، عدد من الكواليس والأسرار بمختلف الملفات، وذلك بعد ظهوره بشكل مميز مع النادي الأهلي وقيادته للفريق في حصد الألقاب خلال الفترة الأخيرة محليا وكذلك على المستوى الأفريقي.

وقام الإعلامي يعقوب السعدي بنشر عدد من الصور الخاصة بلقائه مع الشناوي عبر حسابه الرسمي على تويتر حيث علق عليها قائلًا: "محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والأهلي، حارس من فئة الكبار، كما أنه إنسان رائع له كاريزما خاصة وحضور آسر ومميز، الشناوي كان ضيفنا يوم الجمعة الماضي في برنامج"مان تو مان" تحدثنا سويا في كل الملفات وكشف الأسرار وحقيقة الشائعات"

ومن المقرر أن تُذاع حلقة محمد الشناوي مع الإعلامي يعقوب السعدي يوم الثلاثاء المقبل، في الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي الرياضية.