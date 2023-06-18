تريزيجه يضيف الهدف الثالث لمنتخب مصر في شباك جنوب السودان

ياسر رشاد - القاهرة - سجل محمود حسن تريزيجية الهدف الثالث لمنتخب مصر في لاشباك منتخب جنوب السودان، في المواجهة الجارية حاليًا بين الفريقين في لقاء ودي دولي في إطار الاستعدادات لتصفيات أمم أفريقيا المقبلة 2023 في كوت ديفوار.

وسجل محمود حسن تريزيجية ثالث أهداف منتخب مصر في اللقاء في شباك جنوب السودان، والذي جاء في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، بعد جملة فنية تكتيكية رائعة.

وسجل هدف منتخب مصر الاول في المباراة مصطفي فتحي في الدقيقة 19، بينما تمكن اللاعب محود عبد المنعم كهربا من تسجيل الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 45 مع نهاية النصف الأول من المباراة.



وبدأ منتخب مصر مباراة جنوب السودان بتشكيل مكون من:-



في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وعلى جبر وأحمد فتوح.

في خط الوسط: مهند لاشين - محمود حمادة.

في خط الوسط الهجومي: أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى فتحى.

في خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

وجاء على مقاعد بدلاء منتخب مصر أمام جنوب السودان كل من: "محمد أبو جبل وهشام صلاح ومحمود مرعي ومروان عطية ومحمد حمدي وحسين الشحات وأحمد ياسر ريان ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وغنام محمد ومحمد رضا بوبو.

بينما جاء على مقاعد بدلاء منتخب جنوب السودان أمام منتخب مصر كل من مانديلا ماليس ورمضان جون وباول أمريكا وجون كول ورين انجير واجاك تشول وديفيد اوموت وصموئيل تعبان وكيني شادراك وايفان واني وفرانسيس اونكاليت.