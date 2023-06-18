منتخب مصر يتقدم على جنوب السودان في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم المنتخب المصري على نظيره جنوب السودان بهدفين نظيف، في المباراة الودية التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي في الوقت الحالي.

جاء هدف الفراعنة الأول، عن طريق مصطفى فتحي في الدقيقة 18 من عمر الشوط، بعدما استفاد اللاعب من تمريرة دقيقة لزميله محمود عبد المنعم كهربا، ليضعها بدقة كبيرة في الشباك، بعدها أضاف كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 44 قبل نهاية الشوط.

بينما شهدت الخمس وأربعون دقيقة الأولى من الشوط الأول سيطرة شبة كاملة من لاعبي المنتخب المصري، بينما لجأ جنوب السودان للمناطق الدفاعية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وأضاع مهاجم جنوب السودان هدف مؤكد مع بداية الشوط الأول، بعدما أنفرد اللاعب بالحارس محمد صبحي، لكن الأخير نجح في التصدي للكرة ومنع الهدف الأول لجنوب السودان.

وظهر لاعبي المنتخب المصري بشكل مميز طيلة الشوط، حيث كانت الخطوط مترابطة ومتماسكة.

وكان تشكيل الفراعنة قد خلي منها الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ومصطفى محمد، لاعب نانت، ومحمد الشناوي، حارس الأهلي، والثنائي طارق حامد وأحمد حجازي.

وكان المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

محمد صبحي، في حراسة المرمى.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، أحمد فتوح.

الوسط: مهند لاشين، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحى، محمود كهربا.

مقاعد بدلاء المنتخب المصري:

محمد أبو جبل وهشام صلاح ومحمود مرعي ومحمد حمدي ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد عبد القادر وغنام محمد ومحمد رضا بوبو وحسين الشحات وأحمد ياسر ريان.

واستطاع المنتخب المصري التأهل بشكل رسمي لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار في يناير من العام المقبل 2024.

وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن سبب تأجيل نهائيات الكان 2023 حتى يناير 2024، هطول الأمطار الغزيرة في ساحل العاج، مما أثر على البنية التحتية للملاعب.

الجدير بالذكر أن المنتخب السنغالي نجح في تحقيق لقب الكان في النسخة الماضية من عام 2021، بعد فوزه على نظيره الفراعنة بركلات الترجيح، في البطولة التي استضافتها الأراضي الكاميرونية.

ووجهت العديد من الجماهير ووسائل الإعلام الانتقاد للنسخة الماضية التي استضافتها الكاميرون، بعد ظهور البطولة بشكل سيء للغاية.

فلم تكن البنية التحتية للفنادق والملاعب في الكاميرون غير مكتملة، بجانب الأداء التحكيمي السيء في البطولة.