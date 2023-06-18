الهلال السعودي يحسم أول صفقاته الصيفية من الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حسمت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل أول صفقات الميركاتو الصيفي الجاري وذلك بالتعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

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ونشر فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " أنهت إدارة نادي الهلال اتفاقها مع نظيرتها في وولفرهامبتون من أجل الحصول على خدمات نيفيز مقابل 55 مليون يورو .

وأضاف رومانو أن سيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي بعد من الشروط الشخصية .

وشارك نيفيز صاحب الـ26 عاما مع وولفرهامبتون خلال الموسم الماضي في 35 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدف وحيد.



ترتيب الهلال في الدوري السعودي

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات الموسم المنقضي من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023 وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة .

حقق الزعيم خلال الموسم الماضي من الدوري الفوز في 17 مباراة وتعادل في 5 لقاءات وتلقي الأزرق الهزيمة في 8 مباريات منذ إنطلاق البطولة.

في سياق متصل وضعت إدارة نادي الهلال السعودي اللاعب الكرواتي ايفان بيريسيتش نجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي ضمن قائمتها، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

ينتهي عقد بيريسيتش مع توتنهام في 30 يونيو لعام 2024، و يسعى الهلال للتعاقد مع صاحب الـ 35 عام لتعويض عدم اتمام صفقة ليونيل ميسي.

خسر الهلال بطولة الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا عن الموسم الماضي، ويحتاج لإبرام المزيد من الصفقات لدعم صفوف الفريق ولتحقيق جميع البطولات في الموسم المقبل.

وقع الاختيار على النجم ايفان بيريسيتش الذي قاد منتخب بلاده “كرواتيا” للتأهل لنهائي بطولة دوري الأمم الاوروبية ليخوض لقاء مصيري أمام منتخب إسبانيا يوم الاحد المقبل الموافق 18 من شهر يونيو الجاري.

سبق لـ بيرسيتش اللعب مع أندية سوشو الفرنسي و كلوب بروج البلجيكي، و بوروسيا دورتموند و فولفسبورغ في الدوري الألماني، ثم إنتر ميلان الإيطالي و بعدها بالعودة للدوري الألماني عبر بوابة بايرن ميونخ، ثم الانتقال لنادي توتنهام في عام 2022.