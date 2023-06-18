مودريتش يقود تشكيل كرواتيا أمام اسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا، التشكيل الرسمي الذي سيخوض مباراة إسبانيا، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد فينورد في هولندا، في إطار نهائي دوري الأمم الأوروبية لنسخة الموسم الحالي 2022-2023.

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ومن المقرر أن تنطلق مباراة كرواتيا ضد اسبانيا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقل من خلال قنوات بي إن سبورت مباشرة في الوطن العربي.

تشكيل كرواتيا امام اسبانيا في نهائي دوري الأمم

ويقود النجم الكرواتي لوكا مودريتش تشكيل منتخب بلاده أمام اسبانيا في النهائي، على أمل تحقيق اللقب بمساعدة كل من كوفاسيتش وبروزوفيتش وكراماريتش.

وجاء تشكيل كرواتيا مكون من:-

في حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

في خط الدفاع: إيفان بيريسيتش – إيرليك – يورانوفيتش - سوتالو.

في خط الوسط: كوفاسيتش – بروزوفيتش - لوكا مودريتش.

في خط الهجوم: إيفانوشتس – كراماريتش - باشاليتش.

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب كرواتيا أمام اسبانيا اليوم كل من لابروفيتش وايفوسيتش وستانيسيتش وبارسيسيتش وماجر وفاليسيتش وبيتكوفيتش وموزا وسوسا وبيلخو وفيدا.

يشارك منتخب اسبانيا مباراة اليوم أمام كرواتيا للمرة الثانية على التوالي بعدما خسر نهائي النسخة الماضية من المنتخب الفرنسي، ويأمل في تحقيق الانتصار اليوم لتعويض الجمهور.

انتهت مباراة ايطاليا وهولندا بفوز المنتخب الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتمكن من تحقيق برونزية البطولة بعدما لعبت مباراة تحديد المركز الثالث للمرة الثانية على التوالي.

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