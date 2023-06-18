ريال مدريد يستقر على بديل بنزيما وينهي صفقات الميركاتو

ياسر رشاد - القاهرة - حددت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بديل اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق السابق والمنتقل لنادي الاتحاد السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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تسعى إدارة الميرنجي لتوفير بديل للفرنسي في مركز الهجوم كما طلب الجهاز الفني للفريق بقيادة كارلو أنشيلوتي، لكن وضعت إدارة الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز شرط أن تكون هي الصفقة الأخيره في الميركاتو الحالي للفريق.

ريال مدريد يستقر على بديل بنزيما

ولا ينوي رئيس ريال مدريد التعاقد مع لاعب جديد خاصة في مركز الهجوم بعد التعاقد النجم الاسباني الدولي خوسيليو لاعب فريق إسبانيول.

خوسيه لويس ماتو سانمارتين "خوسيليو" تألق في الموسم الماضي مع الفريق الكتالوني، وأصبح قريبًا للغاية من الانضمام إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم، لكن الجمهور ينتقد الصفقة المنتظرة بشده.

يرفض جمهور ريال مدريد التعاقد مع خوسيليو لقيادة مركز الهجوم لمدة موسم واحد فقط وعلى سبيل الإعارة، خاصة وأن اللاعب في عمر الـ 33 عام، ولن يفيد الفريق مستقبلًا إذا قدم مستوى جيد في الموسم المقبل، حال تمت الصفقة.

خوسيليو هو الاخير لريال مدريد

أكدت مصادر إسبانية أن صفقة خوسيليو ستكون الأخيره لريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وسيكون اللاعب الإسباني فقط هو من يقود النادي هجوميًا بعد الفرنسي، وذلك بعد التعاقد مع جود بيلينجهام من فريق بوروسيا دورتموند الالماني.

أكد رئيس ريال مدريد أن النادي لديه لاعبين في مركز الهجوم مثل فينيسيوس ورودريجو، بجانب تعدد استخدامات ألفارو رودريجيز بالإضافة إلى العائد من ميلان ابراهيم دياز، وجيمعهم يجيد اللعب في مركز قلب الهجوم وفقًا لتوقعات رئيس الميرنجي.

ويقتنع بيريز بإنهاء التعاقدات وإغلاق السوق بعد صفقة خوسيليو، عقب ضم جودي بيلينجهام، بالإضافة إلى عودة للثنائي إبراهيم دياز وفيران جارسيا، وأخيرًا خوسيليو الذي سيكون اللاعب الجديد رقم 4 في قائمة الميرنجي بالموسم المقبل.

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على الجانب الأخر، يقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع اللاعب البرازيلي الشاب فيتور روكى، نجم فريق بارانينسي لدعم مركز الهجوم ، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وليكون الدعم للرباعي ليفاندوفيسكي وعثمان ديمبلي ورافينيا وأنسو فاتي في الجانب الهجومي بعد فشل صفقة ليونيل ميسي.