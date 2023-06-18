موقف مدرب بورتو من الانتقال للدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ نادي الهلال السعودي مفاوضاته للتعاقد مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب بورتو، لقيادة الزعيم في الموسم الكروي الجديد، خلفا للأرجنتيني رامون دياز.

كشفت تقارير صحفية، أن هدف باريس سان جيرمان البديل للمدرب الإسباني لويس إنريكي، سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو، بات مرشحا بقوة للتدريب في المملكة العربية السعودية، تحديدا نادي الهلال.

وتابعت التقارير، أن الطرفان تفاوضا بشأن قيادة الهلال، وعقد أكثر من أجتماع، لكن سيرجيو كونسيساو ليس متحمس لفكرة الانضمام إلى الدوري السعودي في الوقت الحالي، رغم الإغراءات المادية.

وأرتبط أسم سيرجيو كونسيساو في الفترة الأخيرة بتدريب نابولي وباريس سان جيرمان وأكثر من ناد أوروبي كبير.

وتابعت التقارير، أن كونسيساو لديه عرض من الهلال، وقدم بالفعل عرضا رسميا، ولديه استعداد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب مع بورتو ، وتقديم راتبا كبيرا لقيادة الزعيم .

ويملك كونسيساو (48 عاما) عقدا مع بورتو حتى صيف 2024، وسبق له تدريب أندية مثل نانت الفرنسي، وفي البرتغال قاد وسبورتينج براجا وفيتوريا جيماريش وأوليهانينسي.



الهلال السعودي يقترب من ضم نجم منتخب البرتغال

يستهدف نادي الهلال السعودي التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز نجم وسط فريق ولفرهامبتون الإنجليزي من أجل تعزيز صفوف الزعيم في الموسم الحالي.

ويتنافس مع الهلال على صفقة نيفيز، نادي برشلونة الذي وضع اللاعب البرتغالي ضمن أهدافه في الميركاتو الصيفي لتعويض رحيل الإسباني سيرجيو بوسكيتس الذي غادر بعد نهاية الموسم.

وقدم الهلال عرضا كبيرا للاعب نيفيز من أجل إقناعه بالإنضمام لصفوف الزعيم، ويفكر اللاعب البرتغالي بجدية في العرض من أجل خوض تجربة جديدة خارجيا.

ويستهدف الهلال التعاقد مع نجوم عالمية من أجل تعزيز صفوف الزعيم على غرار صفقة كريستيانو رونالدو الذي رحل إلى النصر بعد رحيله من مانشستر يونايتد، وكريم بنزيما الذي أنتقل إلى صفوف اتحاد جدة بعد رحيله عن ريال مدريد الذي رفض تجديد عقده مع الملكي، من أجل الرحيل إلى العميد.

يسعى نادي الهلال السعودي لضم السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي من أجل تدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي.

وتابعت التقارير، أن نادي الهلال يرغب بضم كوليبالي الذي وضع اسمه بالانتقال إلى إنترميلان الإيطالي في الميركاتو.

