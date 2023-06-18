الاتفاق يدخل في سباق صفقة لاعب برشلونة السابق

ياسر رشاد - القاهرة - بات النجم الكرواتي راكيتيتش نجم فريق إشبيلية يقترب من الرحيل بالفريق الأندلسي خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية صباح اليوم الأحد ، ان المملكة السعودية تغري اللاعب الكرواتي راكيتيتش للعب للرحيل إلى فترة الانتقالات الصيفية لصفوف فريق الاتفاق السعودي".

أضافت الصحيفة :" ان الاتفاق هو الأقرب لضم اللاعب خلال الميركاتو الجاري ، ورفض اللاعب مودريتش عرض أهلي جدة ".

وظهر راكيتيتش بمستوي مميز خلال الفترة السابقة مع الفريق الأندلسي في بطولة الدوري الاوروبي الذي توج معهم باللقب أمام روما بالفوز بركلات الترجيح .

ومن المقرر ان يلتقي اشبيلية مع نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في السوبر الأوروبي المرتقب خلال شهر أغسطس المقبل.

حسم السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، موقفه من العروض الأخيرة، التي تلقاها في الفترة الأخيرة.





ماني يتلقى عرضا من الاتفاق



تلقى ماني عرضا من نادي الاتفاق السعودي، في الميركاتو الصيفي، بعدما أصبح نادي بايرن ميونخ بيع لاعبه السنغالي.

لكن يريد ماني الاستمرار مع صفوف نادي بايرن ميونخ في الموسم المقبل، رغم العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة التي كانت مغرية على رأسها نادي الاتفاق .

وأبلغ ماني، مسؤولو بايرن ميونخ أن سيعود من التوقف الدولي للاستعداد بقوة للموسم الكروي الجديد يوم 13 يوليو المقبل.

ماني لا يريد الرحيل

وتابعت أن اللاعب السنغالي، ماني، لا يريد الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ، ويرغب في تقديم مستويات كبيرة ومميزة بعد موسم أول سئ.

وأشارت، أن ماني مقتنع تماما بمشروع الفريق البافاري، الذي انتقل إليه في الموسم الماضي.

كيميتش لاعب البايرن يكشف حقيقة انتقاله لـ برشلونة

كشف جوشوا كيميتش لاعب وسط فريق بايرن ميونخ الألماني عن شائعات انتقاله لصفوف نادي برشلونة الإسباني.

ولم يظهر كيميتش "28 عاما" أي اهتمام بفكرة تعاقد البارسا إذ ربطت تقارير إخبارية خلال الفترة الماضية بين كيميتش ونادي برشلونة ليحل مكان سيرخيو بوسكيتس الراحل عن الفريق الكتالوني.

وأكدت تقارير عن تشافي المدير الفني لبرشلونة، قوله إن كيميتش لاعب من الطراز الأول ويفهم اللعبة.

كما نشرت تقارير تصريحا لتشافي قال فيه :كيميتش مرتبط بعقد، وفي حال فتح الباب، ستجرى محادثات مع بايرن ميونخ.