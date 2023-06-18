مصر تهزم جنوب السودان بثلاثية.. وهدف عالمي لمصطفى فتحي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق منتخب مصر فوزا سهلا علي نظيره جنوب السودان، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الأحد.

وتقدم لمنتخب مصر مصطفي فتحي في الدقيقة 19 بهدف رائع، بعد تمريرة من كهربا إلي داخل منطقة الجزاء تصل إليه الذي وضع الكرة ببراعة في الزاوية القريبة لحارس مرمي جنوب السودان.

وأضاف الهدف الثاني محمود عبد المنعم كهربا، في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، وذلك بعد استغل تريزيجيه خطأ مدافع جنوب السودان، وقطع الكرة أمام منطقة الجزاء ومرر كرة رائعة إلي كهربا داخل منطقة الجزاء والذي سدد كرة قوية سكنت الشباك.

واختتم الثلاثية محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 72، بعدما وصلته كرة مرتدة من حارس جنوب السودان عقب التصدي لكرة من حسين الشحات.

وكان منتخب مصر كان ضمن التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، بعدما وصل إلى النقطة 12 في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالتصفيات، وذلك بالفوز علي غينيا بهدفين لهدف في الجولة الخامسة التي أقيمت الأربعاء الماضي.