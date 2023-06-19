شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يتقدم لمنتخب مصر بالهدف الأول فى مرمى جنوب السودان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مصطفى فتحي بالهدف الأول لمنتخب مصر أمام جنوب السودان، في المباراة الودية التى تجمعهما حاليا باستاد القاهرة الدولي، فى ختام معسكر الفراعنة خلال يونيو الجاري.

وجاء الهدف في الدقيقة 19 بطريقة رائعة من الجبهة اليمنى لحارس جنوب السودان، بعدما تسلم مصطفى فتحي تمريرة كهربا وخدع الحارس ووضعها فى الشباك.

وضم تشكيل المنتخب كلا من: "حراسة المرمى: محمد صبحي، وخط الدفاع:أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، أحمد فتوح، وخط الوسط: مهند لاشين، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، وخط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحى، ومحمود كهربا".

وجاء على دكة البدلاء كل من: "محمد أبو جبل، هشام صلاح، محمود مرعي، محمد حمدي، محمد هاني، مروان عطية، أحمد عبد القادر، غنام محمد، محمد رضا بوبو، حسين الشحات، أحمد ياسر ريان".

ويدير طاقم حكام كويتي مباراة منتخب مصر وجنوب السودان الودية، ويتكون الطاقم من: "عبد الله محمود جمالي حكما للساحة، على طالب جراق، وسعود عبد العزيز الشمالي مساعدين، عبد الله حسن الكندري حكما رابعا.

هذه المواجهة هي الأولى تاريخيًا بين منتخبي مصر وجنوب السودان تاريخيا، وسبق أن التقي منتخب مصر مع السودان في 29 مواجهة من قبل، وانتصر الفراعنة في 20 وخسر 3 مباريات، وينتظر منتخب مصر مواجهة إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات في سبتمبر المقبل.

وأعلن فيتوريا استبعاد 6 أسماء من معسكر منتخب مصر، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وثلاثي الأهلي محمد عبد المنعم وحمدي فتحي ومحمد الشناوي، فضلا عن مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وعمر مرموش، جناح آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي تعرض لإصابة بعد 10 دقائق من مواجهة غينيا وترك مكانه لمحمود حسن تريزيجيه. وأصبح البرتغالي روي فيتوريا صاحب أفضل انطلاقة مع منتخب مصر منذ عام 2000، حيث حقق 6 انتصارات متتالية متفوقا على الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي حقق 5 انتصارات متتالية في بداية مشواره مع الفراعنة. فيتوريا الذي تعاقد معه الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 4 سنوات في يوليو العام الماضي أي منذ 8 أشهر خاض 6 مباريات فقط من بينهما ثلاث مباريات ودية وثلاثة لقاءات رسمية، فاز خلالها في جميع المواجهات وسجل 16 هدفا ودخل مرماه هدفين.















































































































































