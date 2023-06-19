شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات كولر الحماسية لتحفيز لاعبي الأهلي بعد موقعة ذهاب نهائي إفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تسجيل صوتي لكلمت مارسيل كولر المدير الفني للأهلي للاعبيه داخل غرفة خلع الملابس بعد انتهاء مباراة ذهاب نهائي إفريقيا ضد الوداد المغربي والتي انتهت بفوز الأهلي 2 / 1.

قال كولر في التسجيل الصوتي الذي نشرته صفحة الكاف على موقع فيسبوك: "احنا كسبنا يا جماعة 2 / 1.. احنا كسبنا 2 / 1 يا رجالة.. احنا مخسرناش يا رجالة.. هما برة زي ما يكونوا هما اللي كسبانين، فيه ايه.. لكن احنا اللي كسبنا 2-1، لسة عندنا شوط تاني، لسة عندنا شغل تاني، وهنروح هناك نجيب جول واتنين، طول الاسبوع تحط في دماغك انك هتروح تجيب جول هناك".

تابع، "هما عايزين يحسسونا ان احنا خسرنا ويصدرولنا الاحساس ده، ودي مش حقيقة واحنا كسبنا وهنروح هناك نسجل جول، جهز نفسك ذهنيًا، هيصرخوا وهيزعقوا وهيبقى صوتهم عالي، كل ده مش هيفرق معانا، هنلعب كورتنا هناك، الواثق هو الكسبان واحنا مخسرناش وعندنا شوط تاني في المغرب".

ونجح الأهلي في التتويج بلقب بطولة إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه عقب الفوز على الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي النهائي.