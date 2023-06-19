شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يقود تدريبات الأهلي بعد العودة إلى مصر استعدادا لحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الفريق التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس المقبل والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.
وكان كولر قد منح الفريق راحة بعد العودة من المغرب والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، مستغلًّا فترة التوقف للمسابقات بسبب الأجندة الدولية، وسافر المدير الفني إلى بلاده لقضاء الإجازة، فيما حرص على التواجد في المران الأول للفريق اليوم بعد انتهاء الراحة بعد ساعات من وصوله إلى القاهرة.
وعقد المدير الفني محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران للحديث عن تحديات الفترة المقبلة، والتي يأتي في مقدمتها المباريات المتبقية للأهلي في بطولة الدوري، كما عقد جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران.
وأغلق لاعبو الأهلي ملف بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التتويج باللقب الـ11 في تاريخ النادي، وبدأ الفريق اليوم التحضير للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمباراة حرس الحدود يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري الممتاز.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز