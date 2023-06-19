شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يسجل هدفه الخامس مع منتخب مصر فى مباراته الـ29 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمود كهربا، مهاجم منتخب مصر، فى تسجيل هدفه الخامس الدولى أمام منتخب جنوب السودان، فى المباراة الودية المقامة حاليا على استاد القاهرة الدولى.

واستغل كهربا تمريرة محمود حسن تريزيجيه ليسددها بقوة فى مرمى منتخب جنوب السودان مضيفا الهدف الثانى للفراعنة، ليصل إلى هدفه الخامس بقميص منتخب مصر الأول فى مباراته الـ29.

ورفع كهربا مساهماته مع منتخب مصر إلى 9 أهداف فى 29 مباراة، حيث سجل 5 أهداف وصنع 4 أخرى لزملائه، آخرهم اليوم عندما صنع الهدف الأول لمصطفى فتحى وتكفل بتسجيل الثانى.

وضم تشكيل المنتخب كلا من: "حراسة المرمى: محمد صبحي، وخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، أحمد فتوح، وخط الوسط: مهند لاشين، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، وخط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحى، ومحمود كهربا".

وجاء على دكة البدلاء كل من: "محمد أبو جبل، هشام صلاح، محمود مرعي، محمد حمدي، محمد هاني، مروان عطية، أحمد عبد القادر، غنام محمد، محمد رضا بوبو، حسين الشحات، أحمد ياسر ريان".

ويدير طاقم حكام كويتي مباراة منتخب مصر وجنوب السودان الودية، ويتكون الطاقم من: "عبد الله محمود جمالي حكما للساحة، على طالب جراق، وسعود عبد العزيز الشمالي مساعدين، عبد الله حسن الكندري حكما رابعا.

هذه المواجهة هي الأولى تاريخيًا بين منتخبي مصر وجنوب السودان تاريخيا، وسبق أن التقى منتخب مصر مع السودان في 29 مواجهة من قبل، وانتصر الفراعنة في 20 وخسر 3 مباريات، وينتظر منتخب مصر مواجهة إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات في سبتمبر المقبل.