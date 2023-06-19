شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة شباب اليد أمام كوبا فى ضربة بداية بطولة العالم والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب شباب كرة اليد مواليد 2002 لانطلاق منافسات بطولة العالم باليونان بعد غد الثلاثاء بمواجهة كوبا فى تمام الواحدة والربع ظهرا فى اللقاء الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس التى حصلت على حقوق بث لقاءات الفراعنة.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الوطنى مع السعودية يوم الأربعاء الساعة الثالثة والنصف عصرا، ويختتم الدور الأول بمواجهة صاحب الأرض الجمعة فى تمام الساعة السادسة مساء.

توجهت بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للشباب لكرة اليد مواليد 2002 من بولندا إلى اليونان أمس السبت، استعدادا لانطلاق بطولة العالم القادمة للشباب فى نسختها الـ24، والتى تقام بتنظيم مشترك بين اليونان وألمانيا خلال الفترة من 19 يونيو الجارى وحتى 3 يوليو الشهر القادم.

وتواجد منتخب شباب اليد فى بولندا لخوض وديتين، يترأس بعثة منتخبنا الوطنى المصرى مواليد 2002 ببطولة العالم للشباب كابتن ياسر الرملى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد.

ويلعب منتخبنا الوطنى المصرى للشباب ضمن منتخبات المجموعة الثامنة ببطولة العالم القادمة والتى تضم منتخب مصر ومنتخب اليونان ومنتخب كوبا ومنتخب السعودية.

يضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطنى للشباب مواليد 2002 محمد الألفى المشرف على منتخبات الشباب والناشئين وصابر حسين المدير الفنى وعمرو خليفة المدرب العام ووليد عبد المقصود مدرب حراس المرمى والمهندس محمد إمام محلل الأداء الفنى، ودكتور ماجد مدحت أخصائى العلاج الطبيعى، والحفنى عبد المقصود مخطط أحمال وأحمد محمود الداعور معد بدنى.

وتضم قائمة أسماء اللاعبين: يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجى - اسلام راضى - ادم البشرى - هشام صلاح - مروان حاتم - عمر الفولى - عمر ناصر - أحمد سامح - مهاب سعيد - احمد حسام - محمد رفاعى - ياسين محمد عبد المنعم - محمد طارق - محمود عبد العزيز شلبى - عمر الشريف.