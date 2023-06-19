شكرا لقرائتكم خبر عن الأزياء الفرعونية تبهر جماهير حفل افتتاح الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفت الأنظار والانتباه الملابس الفرعونية التي ارتدتها لاعبات الاولمبياد الخاص المصري خلال طابور عرض حفل افتتاح الألعاب العالمية السادسة عشر للأولمبياد الخاص والتي تحتضنها العاصمة الألمانية برلين في الفترة من 17 حتى 25 يونيو، وكانت لاعبات مصر لحظة دخولهم إلى الاستاد الأوليمبي الذى يسع 76 ألفا وكان ممتلئا عن آخره قد اهتز أمام عاصفة التصفيق لحظة دخول البعثة المصرية والبالغ عددها 109 لاعب ولاعبه ومشاركة، ونقلت تلك الصور العديد من المحطات الفضائية الاوربية والأمريكية، ورغم أن هناك أعدادا كبيرة من الدول قد ارتدى لاعبوها ملابسهم الوطنية إلا أن الملابس الفرعونية كانت الأكثر لفتا للأنظار والانتباه.

وكان فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، قد أعطى شارة انطلاق الألعاب والذي شهده عدد من الشيوخ والأمراء والوزراء والسفراء وفى مقدمتهم د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسفير خالد خلال سفير مصر لدى ألمانيا والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي والفنان الكبير حسين فهمى سفير الأولمبياد الخاص الدولي والمهندس هاني محمود وزير الاتصالات والتنمية الإدارية السابق رئيس الأولمبياد الخاص المصري واللواء سيد شفيق عضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص المصري.

وعقب مشاركة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة في المؤتمر العالمي للدمج ، نائباً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وتحدث عما قامت به مصر من أجل دمج ذوى الاحتياجات الخاصة في كافة الأنشطة سواء التعليمية او الشبابية او الصحية او الرياضية، عقد اجتماعا مطولا مع المهندس أيمن عبد الوهاب، تم خلال استعراض ما يقوم به الاولمبياد الخاص الدولي من دور في مختلف دول العالم من اجل الوصول إلى 10 ملايين لاعب ولاعبة، خاصة وان العالم يضم 200 مليون معاق فكرى من بينهم 6 ملايين فقط في مصر، واستمع الى شرح مفصل من الرئيس الإقليمي على الفلسفة التي يرتز عليها الاولمبياد الخاص ، خاصة أن الدكتور أشرف صبحى علاقته وثيقة بتلك الحركة الإنسانية منذ حضوره عام 2008 الألعاب الإقليمية السادسة بأبو ظبى ، ثم الألعاب الإقليمية الثامنة بأبوظبي 2018 والألعاب العالمية بأبوظبي 2019 وأول العاب افريقية استضافتها القاهرة عام 2020 وأقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمع منه إلى الأفكار والرؤى المستقبلية حول تلك الحركة الشاملة التي تجمع ما بين الرياضة والشباب والتعليم والصحة والاهتمام بالأسرة.

انطلاق مباريات التقسيم

وكانت مباريات التقسيم قد انطلقت والتي يتم فيها تقسيم اللاعبين وفق النوع والسن والقدرة الرياضية، وهى من أهم سباب الأولمبياد الخاص، حيث انطلق التقسم في 15 رياضة تشارك بها مصر باستثناء الجمباز التي أقيمت مباريات تقسيمه بالأمس، وحرص الفنان حسين فهمى والمهندس هاني محمود واللواء سيد شفيق ومعه د. باسم التهامي المدير الوطني رئيس البعثة على مشاهدة عدد من تلك المباريات، حيث تشهد قاعة المؤتمر الكبرى بالعاصمة الألمانية برلين والمعروفة بميسي 12 منافسة الى جانب المؤتمرات الدولة الخمسة المقامة على هامش المؤتمر، وحرص هاني محمود إلى تحمس اللاعبين وأجهزتهم الفنية مؤكدا لهم ضرورة إظهار ما يمتلكونه من طاقات رياضية ورفع اسم مصر عاليا كما عودنا في الألعاب سواء العالمية الصيفية أو الشتوية او الألعاب الإقليمية.