شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: التزام اللاعبين فى معسكر المنتخب أسعدنى والجميع تحت الملاحظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمّن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، الفوز الذى حققه الفراعنة اليوم على جنوب السودان بثلاثية وديًا على استاد القاهرة.

وقال فيتوريا، خلال المؤتمر الصحفي: "مباراة اليوم أعطت ثقة للاعبين ليكون اللاعبون متحمسون ويحصلون على الثقة من المشاركة مع المنتخب، ويتطور أدائهم ليكونوا في مستوى المنتخب، خضنا معسكرًا جيدًا جدًا وسعيد من التزام اللاعبين بالمعسكر".

وتابع المدرب البرتغالي: "أمامنا عمل كثير جداً ولكن علينا المواصلة في طريقنا بنفس الفاعلية ومع المباريات المتتالية والجدول الذي نخوضه نقول إن كل اللاعبين تحت الملاحظة ومراقبة المنتخب واللاعب يحتاج في أوقات كثيرة ليكون في ظروف تساعده على الأداء والتطور".

وفاز منتخب مصر على نظيره جنوب السودان، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، وديًا، باستاد القاهرة الدولي، فى ختام معسكر الفراعنة خلال يونيو الجاري.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 18 بعد تمريرة من كهربا وضعت مصطفى فتحي في انفراد تام بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير في الزاوية الضيقة للحارس، وفي الدقيقة 44 وبعد تحضير خطأ لدفاعات جنوب السودان وصلت الكرة إلى تريزيجيه فمرر إلى كهربا الذى سدد كرة قوية ارتطمت بباطن العارضة وسكنت يسار المرمى، وفي الدقيقة 72 جاء الهدف الثالث من كرة عرضية لحسين الشحات من جهة اليمين أبعدها الحارس خميس دانيال داك بشكل خطأ فتابعها تريزيجيه برأسية سكنت منتصف المرمى.

وضم تشكيل المنتخب كلا من: "حراسة المرمى: محمد صبحي، وخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، أحمد فتوح، وخط الوسط: مهند لاشين، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، وخط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحى، ومحمود كهربا".

وجاء على دكة البدلاء كل من: "محمد أبو جبل، هشام صلاح، محمود مرعي، محمد حمدي، محمد هاني، مروان عطية، أحمد عبد القادر، غنام محمد، محمد رضا بوبو، حسين الشحات، أحمد ياسر ريان".

وأدار طاقم حكام كويتي مباراة منتخب مصر وجنوب السودان الودية، ويتكون الطاقم من: "عبد الله محمود جمالي حكما للساحة، على طالب جراق، وسعود عبد العزيز الشمالي مساعدين، عبد الله حسن الكندري حكما رابعا.

هذه المواجهة هي الأولى تاريخيًا بين منتخبي مصر وجنوب السودان تاريخيا، وسبق أن التقي منتخب مصر مع السودان في 29 مواجهة من قبل، وانتصر الفراعنة في 20 وخسر 3 مباريات، وينتظر منتخب مصر مواجهة إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات في سبتمبر المقبل.