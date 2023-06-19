شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تحقق إنجازا جديدا وتتوج ببطولة فالنسيا المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت المصرية ميار شريف في التتويج بلقب بطولة فالنسيا المفتوحة للتنس، بعد تغلبها على الإسبانية مارينا باسولوس ريبيرا، المصنفة رقم 130 على العالم، بنتيجة 2-0.

ولعبت ميار شريف مباراة كبيرة أمام اللاعبة الإسبانية والتي استمرت لمدة ساعة و39 دقيقة.

وبهذا الفوز والتتويج ببطولة فالنسيا المفتوحة للتنس نجحت ميار شريف في دخول المراكز الثلاثين الأولى في التصنيف العالمي لترتيب لاعبي التنس، لتكون أول لاعبة تنس أرضي مصرية تحقق هذا الإنجاز.

يذكر أن الأسطورة إسماعيل الشافعي احتل المركز رقم 34 على مستوى العالم في عام 1975، وهو أكبر إنجاز للاعب مصري في التنس الأرضي، قبل أن تضيف ميار شريف إنجازا جديدا وتدخل ضمن أفضل ثلاثين لاعبة في التنس على مستوى العالم.