شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يعرض فيديو من احتفالات لاعبي الأهلي بغرفة الملابس بعد حصد النجمة الـ11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فيديو من داخل غرفة ملابس الأهلي من استاد مركب محمد الخامس، عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في إياب الدور النهائي للبطولة الأفريقية. ونجح الأهلي في التتويج بلقب بطولة أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه عقب الفوز على الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي النهائي. وشهد الفيديو جانبا من الاحتفالات وحديثا بين أكثر من لاعب، أبرزهم حسين الشحات وعلي معلول وحمدي فتحي ومصطفى شوبير ومحمد شريف.

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