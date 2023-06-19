شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 18-6-2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 18-6-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها انتظم ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
الونش يبدأ التأهيل بالكرة فى الجيم
بدأ محمود حمدى الونش، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، التأهيل بالكرة فى صالة الجيم، بعد إجراء عملية الرباط الصليبى فى ألمانيا بنجاح، وذلك للعودة سريعاً إلى الملاعب.
يتمسك الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير ألفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بتطبيق طريقة لعبه مع ألفارس الأبيض والتى يعتمد عليها منذ أن تولى المسئولية خلفًا للبرتغإلى فيريرا.
عقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير ألفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش مران اليوم الأحد
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