شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 18-6-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 18-6-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها انتظم ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

الونش يبدأ التأهيل بالكرة فى الجيم

بدأ محمود حمدى الونش، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، التأهيل بالكرة فى صالة الجيم، بعد إجراء عملية الرباط الصليبى فى ألمانيا بنجاح، وذلك للعودة سريعاً إلى الملاعب.

عقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير ألفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش مران اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء فاركو المقبل فى مسابقة كأس مصر.

انتظم ناصر منسي، مهاجم ألفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا للقاء فاركو المقبل فى كأس مصر.

يكثف محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلى الذى يخضع له فى الوقت الحالي، حتى يصبح جاهزًا للمشاركة مع فريقه فى مواجهة فاركو بكأس مصر.

يتمسك الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير ألفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بتطبيق طريقة لعبه مع ألفارس الأبيض والتى يعتمد عليها منذ أن تولى المسئولية خلفًا للبرتغإلى فيريرا.

عقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير ألفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش مران اليوم الأحد