شكرا لقرائتكم خبر عن 7 انتصارات والعلامة الكاملة.. فيتوريا يواصل انتصاراته مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عزز البرتغالي روي فيتوريا صاحب أفضل انطلاقة مع منتخب مصر منذ عام 2000، من رصيده في الانتصارات، بعدما حقق 7 انتصارات متتالية، متفوقا على الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي حقق 5 انتصارات متتالية في بداية مشواره مع الفراعنة.

فيتوريا الذي تعاقد معه الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 4 سنوات في يوليو العام الماضي أي منذ 8 أشهر، خاض 7 مباريات فقط، من بينهما 4 مباريات ودية وثلاثة لقاءات رسمية، فاز خلالها في جميع المواجهات وسجل 19 هدفا ودخل مرماه هدفين فقط.

وفاز منتخب مصر على نظيره جنوب السودان، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، وديًا، باستاد القاهرة الدولي، فى ختام معسكر الفراعنة خلال يونيو الجاري.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 18 بعد تمريرة من كهربا وضعت مصطفى فتحي في انفراد تام بالمرمى يسار منطقة الجزاء، فسدد الأخير في الزاوية الضيقة للحارس، وفي الدقيقة 44 وبعد تحضير خطأ لدفاعات جنوب السودان وصلت الكرة إلى تريزيجيه فمرر إلى كهربا الذى سدد كرة قوية ارتطمت بباطن العارضة وسكنت يسار المرمى، وفي الدقيقة 72 جاء الهدف الثالث من كرة عرضية لحسين الشحات من جهة اليمين أبعدها الحارس خميس دانيال داك بشكل خطأ فتابعها تريزيجيه برأسية سكنت منتصف المرمى.

وضم تشكيل المنتخب كلا من: "حراسة المرمى: محمد صبحي، وخط الدفاع:أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، أحمد فتوح، وخط الوسط: مهند لاشين، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، وخط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحى، ومحمود كهربا".

وجاء على دكة البدلاء كل من: "محمد أبو جبل، هشام صلاح، محمود مرعي، محمد حمدي، محمد هاني، مروان عطية، أحمد عبد القادر، غنام محمد، محمد رضا بوبو، حسين الشحات، أحمد ياسر ريان".

وأدار طاقم حكام كويتي مباراة منتخب مصر وجنوب السودان الودية، ويتكون الطاقم من: "عبد الله محمود جمالي حكما للساحة، على طالب جراق، وسعود عبد العزيز الشمالي مساعدين، عبد الله حسن الكندري حكما رابعا.