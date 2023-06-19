شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 18 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، صورة عبر "إنستجرام" يحمل فيها تذكرة العودة إلى اقاهرة قادماً من بلاده لقيادة تدريبات الفريق بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الأهلي مؤخراً وسافر خلالها كولر إلى بلاده لقضاء إجازة هناك عدة أيام.

استفسر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، من مسئولى النادى عن بطولة دوري السوبر الأفريقي، بعدما كشفت تقارير إعلامية أن قرعة البطولة ستُقام 15 يوليو المقبل.

ويرغب المدرب السويسري فى معرفة جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة وموعدها وموقف النادي فيها وغيرها من الأمور المتعلقة بمشاركة الأهلي في البطولة.

وكشفت تقارير صحفية مغربية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حدد 15 يوليو المقبل موعداً لقرعة النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الأفريقي، بمشاركة الأهلى، والتى تنطلق منافساته يوم 23 أكتوبر المقبل.