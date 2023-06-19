شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستقر على تمديد عقد "ميسى" لتحصينه ضد العروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الاتحاد السكندرى على تمديد عقد أحمد عادل الشهير بـ"ميسى" خصوصاً أنه يتبقى موسم واحد في عقده وذلك لتحصينه من العروض التي تلقاها في الفترة الحالية وحتى يحقق منه النادى أكبر استفادة مالية حال بيعه.

وتلقى "ميسى" سيد البلد أكثر من عرض في الدورى المصرى، ولكنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن الرحيل عن قلعة زعيم الثغر،خصوصاً أن لن يستطيع الرحيل دون الرجوع لإدارة ناديه،التي تسابق الزمن من أجل تمديد عقده.

فى سياق مختلف عقد محمد مصيلحى رئيس مجلس اداره نادى الاتحاد السكندرى جلسة خاصة مع محمد عمر المدير الرياضى للنادى، لبحث عدد من الملفات الهامة بخصوص عدد من الأمور التى تخص الملف الرياضى بقلعة زعيم الثغر.

وقال محمد عمر إن الجلسة مع مصيلحى حسمت الكثير من الملفات الخاصة بفريق الكرة والاجواء حوله وكذلك تفاصيل كثيرة عن اللاعبين وتحفيزهم لطريق الانتصارات .

وأوضح أن هناك عرض من أحد الشركات العربية تقدمت اليوم بعرض لملابس الفريق فى الموسم المقبل سيتم عرضه لاخد الموافقة عليه فى حال القبول.

وقال عمر إن ملف كره القدم والصفقات الجديدة والعروض المقدمة للاعبين ستكون أهم الملفات التى سيتم مناقشتها خلال الجلسات المقبلة .