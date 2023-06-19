شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته بعد التتويج بأفريقيا استعدادا لمباراة حرس الحدود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس المقبل والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وقاد مارسيل كولر، المدير الفني، مران الفريق بعد ساعات من وصوله إلى القاهرة، وعقد ‏محاضرة نظرية مع اللاعبين دخل التتش قبل انطلاق المران للحديث عن تحديات المرحلة ‏المقبلة، كما عقد جلسة تنسيقية مع جهازه المعاون.‏

وخاض الفريق فقرة إحماء أعقبها تدريبات الكرة، فيما أدى علي لطفي ومصطفى شوبير ‏ومصطفى مخلوف ثلاثي حراسة المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب ‏الحراس، وشارك علي معلول وأحمد قندوسي في التدريبات بعد العودة إلى القاهرة.‏

وكان مارسيل كولر قد منح الفريق راحة بعد العودة من المغرب والتتويج بلقب دوري أبطال ‏أفريقيا، مستغلًّا فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.‏

وأغلق لاعبو الأهلي ملف بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التتويج باللقب الـ11 في تاريخ ‏النادي، وبدأ الفريق اليوم التحضير للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمباراة حرس الحدود يوم ‏الخميس المقبل في بطولة الدوري الممتاز.‏



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