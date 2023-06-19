شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 18/ 6/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية، اليوم، الأحد، الموافق 18/ 6/ 2023 العديد من الأحداث الرياضة، المهمة، جاء أبرزها: الأهلي يفاوض الوكرة لرفع العرض المالي لشراء حمدي فتحي بسبب نسبة إنبي، والونش يبدأ التأهيل بالكرة فى الجيم. الأهلي يفاوض الوكرة لرفع العرض المالي لشراء حمدي فتحي بسبب نسبة إنبي الونش يبدأ التأهيل بالكرة فى الجيم أيمن الرمادى يدخل دائرة ترشيحات اتحاد الكرة لتدريب منتخب الناشئين الأهلى يكشف حقيقة رحيل محمد عبد المنعم في الميركاتو الصيفى الإسماعيلى يواجه منتخب السودان للمحليين اليوم ودياً استعداداً لأسوان أوسوريو يجتمع بلاعبى الزمالك وتأهيل شلبى وسامسون وعواد قبل مباراة فاركو جنش ينتظم فى مران فيوتشر بعد التعافى من إصابة الركبة شوقي غريب يرفض عرضاً قطرياً للرحيل عن المقاولون العرب كولر يستفسر من الأهلى عن تفاصيل بطولة دورى السوبر الأفريقى

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