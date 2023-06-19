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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 18/ 6/ 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية، اليوم، الأحد، الموافق 18/ 6/ 2023 العديد من الأحداث الرياضة، المهمة، جاء أبرزها: الأهلي يفاوض الوكرة لرفع العرض المالي لشراء حمدي فتحي بسبب نسبة إنبي، والونش يبدأ التأهيل بالكرة فى الجيم.

 

الأهلي يفاوض الوكرة لرفع العرض المالي لشراء حمدي فتحي بسبب نسبة إنبي

الأهلي يفاوض الوكرة لرفع العرض المالي لشراء حمدي فتحي بسبب نسبة إنبي

 

 

الونش يبدأ التأهيل بالكرة فى الجيم

الونش يبدأ التأهيل بالكرة فى الجيم

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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