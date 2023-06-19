شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: من الصعب مواجهة منتخب أوروبي سبتمبر المقبل وحققنا أهدافنا في يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض البرتغالي روي فيتوريا تحديد منافسه في اللقاء الودي الذى يرتب له المنتخب في سبتمبر المقبل، على هامش مباراة إثيوبيا في تصفيات أفريقيا.

وحقق منتخب مصر فوزا مريحا على نظيره جنوب السودان، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، وديًا، باستاد القاهرة الدولي، فى ختام معسكر الفراعنة خلال يونيو الجاري.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "من الصعب مواجهة منتخب أوروبي في سبتمبر، سنحاول العمل على هذا الملف من غدا، لقد تغيرنا مقارنة بالمباريات الماضية واللاعبين نفذوا التعليمات رغم الوقت الضيق".

وعن تواضع اسم منتخب جنوب السودان واصل فيتوريا: "هذا النوع من المباريات صعب وهناك فرق لها اسم كبير في أفريقيا خسرت نقاطًا أمام فرق اقل اسمًا، فسعيد بأن اللاعبين أدوا واستمروا على نفس التركيز والأداء".

وأكمل المدير الفني للمنتخب :"نختتم المعسكر بتأهل رسمي لأمم أفريقيا ومنذ الآن المهم التنظيم لنصل بشكل جيد لأمم أفريقيا وأمامنا 6 أشهر قبل مباريات أمم أفريقيا، ولدينا معسكر في سبتمبر وأكتوبر سنحاول تجهيز الفريق الذي يحقق أهدافنا في البطولة وفي نوفمبر سنبدأ تصفيات كأس العالم".