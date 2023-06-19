شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يمنح أجانب سموحة فرصة أخيرة فى المباريات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، منح اللاعبين الأجانب فرصة أخيرة فى مباريات الفريق السكندرى المقبلة من أجل الحكم النهائى عليهم، سواء بالبقاء أو الرحيل.

ويضم سموحة كلا من: النيجيرى صديق أوجولا وأبو بكر محمد وجونيور أجايى، بجانب البنينى دوكو دودو "تحت السن"، والتونسى ماليك بعيو، وأليا سيلا، وبنجامين بواتينج المعار من فريق الاتحاد السكندرى.

واستقر أحمد سامى على الاحتفاظ بالثلاثى صديق أوجولا ودوكو دودو حال عدم وصول عرض مناسب له، والتونسى ماليك بعيو الذى يقدم مستويات جيدة مع الفريق، فيما منح أليا سيلا وبنجامين بواتينج وأبو بكر محمد فرصة أخيرة لإثبات أنفسهم مع الفريق.

بينما وصلت مفاوضات مسئولى نادى سموحة مع النيجيرى جونيور أجايى، لاعب الفريق السكندرى، لفسخ التعاقد إلى طريق مسدود بعدما رفض اللاعب كل الحلول لفسخ التعاقد بالتراضى.

وطلب مسئولو سموحة مع أجايى فسخ التعاقد بالتراضى مع منحه مبلغا ماليا مناسبا، بعد تحمل إدارة سموحة إجراء العملية الثانية للاعب بعدما أثبتت الأشعة عدم تعافيه من الإصابة بكسر فى القدم، ليحتاج عملية أخرى، وهو ما قام به مسئولو سموحة مع منحه شهرين من مستحقاته المتأخرة والتكفل بكل شىء حتى يعود اللاعب للملعب من جديد.

ورفض النيجيرى جونيور أجايى كل الحلول التى عرضها مسئولو سموحة وتمسك بقيمة عقده بالكامل، مبررا ذلك بأنه تعرض للإصابة بقميص سموحة فى مباراة ودية مع النادى السكندرى، وأنه تحت أمر النادى لنهاية عقده، وفى حال إصرار النادى على فسخ تعاقده فإنه لن يقبل بأى حل إلا بقيمة العقد بشكل كامل.