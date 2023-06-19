شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 18 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 18 / 6 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها فوز المنتخب الوطنى على جنوب السودان بثلاثية نظيفة، بالإضافة إلى مطالبة مسئولى الأهلى من نظرائهم بالوكرة القطرى من زيادة العرض المالى لشراء حمدى فتحى بسبب نسبة إنبى .

منتخب مصر يهزم جنوب السودان 3 - 0 وديا فى ختام معسكر الفراعنة

فاز منتخب مصر على نظيره جنوب السودان، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، وديًا، باستاد القاهرة الدولي، فى ختام معسكر الفراعنة خلال يونيو الجاري.

فيتوريا: التزام اللاعبين فى معسكر المنتخب أسعدنى والجميع تحت الملاحظة

ثمّن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، الفوز الذى حققه الفراعنة اليوم على جنوب السودان بثلاثية وديًا على استاد القاهرة.

كاف يعرض فيديو من احتفالات لاعبي الأهلي بغرفة الملابس بعد حصد النجمة الـ11

نشرت صفحة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فيديو من داخل غرفة ملابس الأهلي من استاد مركب محمد الخامس، عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في إياب الدور النهائي للبطولة الأفريقية.

الأهلي يفاوض الوكرة لرفع العرض المالي لشراء حمدي فتحي بسبب نسبة إنبي

يجرى مسئولو النادي الأهلي محاولات مكثفة مع نظرائهم فى نادي الوكرة القطري لرفع قيمة العرض المقدم لشراء خدمات حمدي فتحي، لاعب سط الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما توقف العرض القطري عند 3.5 مليون دولار، ويرغب مسئولو الأهلي فى رفع القيمة المالية لـ4 ملايين دولار.

الاتحاد السكندرى يستقر على تمديد عقد "ميسى" لتحصينه ضد العروض

استقر مسئولو نادى الاتحاد السكندرى على تمديد عقد أحمد عادل الشهير بـ"ميسى" خصوصاً أنه يتبقى موسم واحد في عقده وذلك لتحصينه من العروض التي تلقاها في الفترة الحالية وحتى يحقق منه النادى أكبر استفادة مالية حال بيعه.

كولر ينشر صورة "تذكرة" العودة للقاهرة لقيادة تدريبات الأهلي

نشر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، صورة عبر "إنستجرام" يحمل فيها تذكرة العودة إلى اقاهرة قادماً من بلاده لقيادة تدريبات الفريق بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الأهلي مؤخراً وسافر خلالها كولر إلى بلاده لقضاء إجازة هناك عدة أيام.

الونش يبدأ التأهيل بالكرة فى الجيم

بدأ محمود حمدى الونش، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، التأهيل بالكرة فى صالة الجيم، بعد إجراء عملية الرباط الصليبي فى ألمانيا بنجاح، وذلك للعودة سريعاً إلى الملاعب.

أيمن الرمادى يدخل دائرة ترشيحات اتحاد الكرة لتدريب منتخب الناشئين

دخل أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى أسوان، دائرة المرشحين لشغل منصب المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 أو 2009 خلال الفترة المقبلة.

مواعيد مباريات الدورة الثلاثية المؤهلة لدوري المحترفين

أعلنت لجنة المسابقات بالقسم الثاني التابعة لاتحاد الكرة مواعيد مباريات الدورة الثلاثية المؤهلة لدوري المحترفين الأول فى القسم الثاني بين بروكسى المصرية للاتصالات والمنيا.

أحمد سامى يمنح أجانب سموحة فرصة أخيرة فى المباريات المقبلة

قرر أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، منح اللاعبين الأجانب فرصة أخيرة فى مباريات الفريق السكندرى المقبلة من أجل الحكم النهائى عليهم، سواء بالبقاء أو الرحيل.