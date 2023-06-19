شكرا لقرائتكم خبر عن ساهم في 4 أهداف.. تريزيجيه أخطر لاعب في منتخب مصر خلال معسكر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمود حسن تريزيجيه ظهورا مميزا مع المنتخب الوطني في معسكر الحالي في مباراة غينيا الرسمية بتصفيات أفريقيا وفي ودية جنوب السودان.

وسجل محمود حسن تريزيجيه هدفا وصنع آخر في فوز المنتخب الوطني على غينيا بتصفيات أفريقيا رغم أنه نزل بديلا، ورغم تأخر الفراعنة في النتيجة لينتهى اللقاء بهدفين مقابل هدف وحيد.

وفي المباراة الودية أمام جنوب السودان سجل محمود حسن تريزيجيه، هدفا وصنع آخر أيضا في الفوز على جنوب السودان بثلاثية دون رد.

وبذلك وصلت المساهمات التهديفية لتريزيجيه مع المنتخب في المعسكر الحالي إلى أربعة أهداف من الأهداف الخمسة التي سجلها الفراعنة في التوقف الدولي الذى انتهى اليوم بالنسبة للمنتخب.

وحقق منتخب مصر فوزا مريحًا على نظيره جنوب السودان، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، وديًا، باستاد القاهرة الدولي، فى ختام معسكر الفراعنة خلال يونيو الجاري.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 18 بعد تمريرة من كهربا وضعت مصطفى فتحي في انفراد تام بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير في الزاوية الضيقة للحارس، وفي الدقيقة 44 وبعد تحضير خطأ لدفاعات جنوب السودان وصلت الكرة إلى تريزيجيه فمرر إلى كهربا الذى سدد كرة قوية ارتطمت بباطن العارضة وسكنت يسار المرمى، وفي الدقيقة 72 جاء الهدف الثالث من كرة عرضية لحسين الشحات من جهة اليمين أبعدها الحارس خميس دانيال داك بشكل خطأ فتابعها تريزيجه برأسية سكنت منتصف المرمى.