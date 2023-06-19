ناشئو اليمن يهزمون "لاوس" ويعبرون إلى ربع نهائي كأس آسيا

المنامة - ياسر ابراهيم - فاز المنتخب اليمني على نظيره منتخب لاوس 2-1، اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس آسيا للناشئين في تايلاند.

سجل لليمن عادل عباس (28) وأنور الطريقي (75 من ركلة جزاء)، وأحرز بوسومبون بانيافونج (54) هدف لاوس.

المنتخب اليمني رفع رصيده الى 6 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا، بانتظار نتيجة مباراة تايلاند وماليزيا.

وأصبح المنتخب اليمني في ربع نهائي البطولة، وبقى منتخب لاوس من دون نقاط بعد خسارته من اليمن وتايلاند.

المباراة التي أقيمت في أجواء ممطرة لم تخل من الاثارة والندية، فبالرغم من سيطرة المنتخب اليمني إلا أن منافسه ظهر بشكل منظم وتمكن من مباغتة حارس اليمن بهدف من خارج منطقة الجزاء.

وكان المنتخب اليمني فاز في الجولة الأولى على نظيره الماليزي برباعية نظيفة.

ويختتم المنتخب اليمني مبارياته في الجولة الأولى بمواجهة تايلاند، الأربعاء المقبل.

وكان المنتخب التايلاندي قد حجز مقعده في ربع نهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة، بعد فوزه على منتخب ماليزيا (3-0) اليوم الأحد، لحساب الجولة الثانية في المجموعة الأولى.



سجل أهداف تايلاند إتشارابول ليكون (47) وتشاناسورن تشوكلاب (54) وتشانوثاي كونغمينغ (78).

بهذا الفوز، يرتفع رصيد تايلاند إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، خلف منتخب اليمن الذي فاز اليوم على لاوس (2-1).



ويعول تايلاند على جمهوره في مواجهة تحديد بطل المجموعة أمام اليمن، الأربعاء المقبل، ولا خيار أمامه سوى الفوز، بينما يكفي اليمن التعادل لضمان الصدارة.