دوري الأمم الأوروبية.. شوط أول سلبي بين إسبانيا وكرواتيا في النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة اسبانيا وكرواتيا في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

جاءت المباراة قوية وحافلة بالندية منذ الدقيقة الأولى، ونجح منتخب كرواتيا في الفوز بمعركة الاستحواذ في وسط ملعب اللقاء أمام المنتخب الاسباني.

ورغم السيطرة النسبة لكرواتيا حاول اسبانيا من خلال الثنائي الفارو موراتا وجافي الوصول لشباك لكن دون خطورة حقيقية.

ورد كراماريتش بإهدار أول محاولة خطيرة لكرواتيا بعدما توغل داخل منطقة الجزاء الا أن الدفاع الاسباني نجح في تشتيت الكرة.

إستمر الاستحواذ الكرواتي في مواجهة تمركز جيد من اسبانيا لكن دون خطورة حقيقية على أي من المرميين، ومرت الدقائق الأخيرة من عمر الشوط هادئة دون خطورة حتى اطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بنتيجة 0-0.

مودريتش يقود تشكيل كرواتيا أمام اسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

أعلن المدرب زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا، التشكيل الرسمي الذي سيخوض مباراة إسبانيا، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد فينورد في هولندا، في إطار نهائي دوري الأمم الأوروبية لنسخة الموسم الحالي 2022-2023.

وجاء تشكيل كرواتيا مكون من:-

في حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

في خط الدفاع: إيفان بيريسيتش – إيرليك – يورانوفيتش - سوتالو.

في خط الوسط: كوفاسيتش – بروزوفيتش - لوكا مودريتش.

في خط الهجوم: إيفانوشتس – كراماريتش - باشاليتش.

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب كرواتيا أمام اسبانيا اليوم كل من لابروفيتش وايفوسيتش وستانيسيتش وبارسيسيتش وماجر وفاليسيتش وبيتكوفيتش وموزا وسوسا وبيلخو وفيدا.

دي لافوينتي يعلن تشكيل اسبانيا لمواجهة كرواتيا

على جانب آخر كشف لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا تشكيل اللاروخا لمباراة كرواتيا لمباراة اليوم في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية .

وجاء تشكيل المنتخب الإسباني على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أوناى سيمون.

في خط الدفاع: جيسوس نافاس، لابورت، نورماند، جوردى ألبا.

في خط الوسط: رودرى، فابيان رويز، جافى.

في خط الهجوم: يريمي بينو، ماركو أسينسيو، ألفارو موراتا.

وتأهل منتخب كرواتيا إلى المباراة النهائية بعد الانتصار على نظيره منتخب هولندا، بنتيجة 4 - 2، في مباراة الدور نصف النهائي، فيما صعد منتخب إسبانيا إلى المباراة النهائية من البطولة بعد الانتصار على إيطاليا بهدف دون رد، في نفس الدور من المسابقة القارية.