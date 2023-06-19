موعد مباراة مصر القادمة بعد ودية جنوب السودان

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لاستئناف مشواره في التصفيات الأفريقية بعد ضمان تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 .

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ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب أثيوبيا يوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر في إطار منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا .

وكان منتخب مصر حسم تأهله إلى نهائيات أمم إفريقيا بعد الفوز على غينيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب الكبير بمراكش، وجاءت أهداف الفراعنة في المباراة عن طريق محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.

نتيحة مباراة منتخب مصر وجنوب السودان

نجح منتخب مصر في تحقيق فوزًا كبيرا على نظيره منتخب جنوب السودان بثلاث أهداف نظيفة، في المواجهة الودية التي شهدها ستاد القاهرة .

نجح مصطفى فتحي، جناح منتخب مصر تسجيل الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، بعدما استغل تمريرة زميلة كهربا، ليضعها في شباك حارس جنوب السودان.

فيما ضاعف كهربا النتيجة في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، بعدما صوب الكرة لتسكن شباك المنتخب الجنوب سوداني.

فيما أحرز محمود حسن تريزيجيه الهدف الثالث في الدقيقة 72، بعدما استغل الكرة العائدة من حارس مرمى جنوب السودان خميس دانيا، بعد عرضية الجناح المصري حسين الشحات، ليضعها بسهولة الشباك.

وبدأ فيتوريا المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد صبحي.

بينما في خط الدفاع: بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، أحمد فتوح.

فيما خط الوسط، يتكون من: مهند لاشين، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو.

والهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحى، محمود كهربا.

بينما جاءت دكة البدلاء كالتالي: محمد أبو جبل وهشام صلاح ومحمود مرعي ومحمد حمدي.

وأيضًا: محمد هاني ومروان عطية وأحمد عبد القادر وغنام محمد ومحمد رضا بوبو وحسين الشحات وأحمد ياسر ريان.

والجدير بالذكر أن المنتخب السنغالي "أسود التيرانجا" قد حققوا لقب البطولة في نسختها الماضية لعام 2021 بالكاميرون، بعدما فاز على نظيره المصري في المباراة النهائية.

وكانت نسخة 2021 بالكاميرون قد واجهت عدد من الانتقادات بسبب الظروف التي واجهت البطولة وسوء البنية التحتية في البلاد الكاميرونية.