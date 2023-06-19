ركلات الترجيح تمنح إسبانيا لقب دوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا

ياسر رشاد - القاهرة - توج منتخب إسبانيا بطلاً لدوري الأمم الأوروبية بعد تغلبه على كرواتيا في المباراة النهائي للبطولة بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

شوط أول سلبي بين كرواتيا وإسبانيا

جاءت المباراة قوية وحافلة بالندية منذ الدقيقة الأولى، ونجح منتخب كرواتيا في الفوز بمعركة الاستحواذ في وسط ملعب اللقاء أمام المنتخب الاسباني.

ورغم السيطرة النسبة لكرواتيا حاول اسبانيا من خلال الثنائي الفارو موراتا وجافي الوصول لشباك لكن دون خطورة حقيقية.

ورد كراماريتش بإهدار أول محاولة خطيرة لكرواتيا بعدما توغل داخل منطقة الجزاء الا أن الدفاع الاسباني نجح في تشتيت الكرة.

إستمر الاستحواذ الكرواتي في مواجهة تمركز جيد من اسبانيا لكن دون خطورة حقيقية على أي من المرميين، ومرت الدقائق الأخيرة من عمر الشوط هادئة دون خطورة حتى اطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بنتيجة 0-0.

التعادل يسيطر على لقاء اسبانيا وكرواتي في الشوط الثاني

لم تختلف بداية الشوط الثاني كثيراً عن سابقه حيث واصل المنتخب الكرواتي سيطرته بحثاً عن تسجيل هدف التقدم امام اللاروخا.

في المقابل بدأ منتخب اسبانيا شن هجمات سريعة مستغلاً الجبهة اليسرى بفضل إنطلاقات جوردي البا الذي أرسل أكثر من كرة عرضية لم يتم إستغلالها.

إنحصر اللعب مرة أخرة مع إنتصاف الشوط الثاني في وسط الميدان وسط حالة من الحذر الكبير التي سيطرت على أجواء اللقاء.

منتخب اسبانيا يحسم اللقب بركلات الترجيح

إنطلقت أحداث الوقت الإضافي الأول بحذر أكبر بين الفريقين مع ميول هجومية مستمرة لكرواتيا الذي حاول إنهاء اللقاء دون اللجوؤ إلى ركلات الترجيح الا أن التنظيم الدفاعي المميز لاسبانيا حال دون وصولهم للشباك.

وسدد كرة قوية في الدقيقة 105 من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس أوناي إيمري بثبات.

وفي الشوط الإضافي الثاني تحسن أداء اسبانيا بشكل كبير وسدد رودري كرة قوية مرت خارج المرمى، وحاول المنتخب الاسباني خطف المباراة في الدقائق الأخيرة دون جدوى حتى اطلق الحكم صافرة النهاية ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي رجحت كفة منتخب إسبانيا ليتوج بطلاً لدوري الأمم الأوروبية.

تشكيل كرواتيا أمام اسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

وجاء تشكيل كرواتيا مكون من:-

في حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

في خط الدفاع: إيفان بيريسيتش – إيرليك – يورانوفيتش - سوتالو.

في خط الوسط: كوفاسيتش – بروزوفيتش - لوكا مودريتش.

في خط الهجوم: إيفانوشتس – كراماريتش - باشاليتش.

تشكيل اسبانيا لمواجهة كرواتيا

وجاء تشكيل المنتخب الإسباني على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أوناى سيمون.

في خط الدفاع: جيسوس نافاس، لابورت، نورماند، جوردى ألبا.

في خط الوسط: رودرى، فابيان رويز، جافى.

في خط الهجوم: يريمي بينو، ماركو أسينسيو، ألفارو موراتا.

