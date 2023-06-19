التعادل يسيطر على موقعة اسبانيا وكرواتيا والمباراة إلى الأوقات الإضافية

ياسر رشاد - القاهرة - دوري الأمم الأوروبية..

إنتهى الوقت الأصلي لمبارارة اسبانيا وكرواتيا في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية بالتعادل السلبي، لتذهب المباراة لى الأوقات الإضافية.

شوط أول سلبي بين أسبانيا وكرواتيا

جاءت المباراة قوية وحافلة بالندية منذ الدقيقة الأولى، ونجح منتخب كرواتيا في الفوز بمعركة الاستحواذ في وسط ملعب اللقاء أمام المنتخب الاسباني.

ورغم السيطرة النسبة لكرواتيا حاول اسبانيا من خلال الثنائي الفارو موراتا وجافي الوصول لشباك لكن دون خطورة حقيقية.

ورد كراماريتش بإهدار أول محاولة خطيرة لكرواتيا بعدما توغل داخل منطقة الجزاء الا أن الدفاع الاسباني نجح في تشتيت الكرة.

إستمر الاستحواذ الكرواتي في مواجهة تمركز جيد من اسبانيا لكن دون خطورة حقيقية على أي من المرميين، ومرت الدقائق الأخيرة من عمر الشوط هادئة دون خطورة حتى اطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بنتيجة 0-0.

التعادل يسيطر على موقعة اسبانيا وكرواتيا في الشوط الثاني

لم تختلف بداية الشوط الثاني كثيراً عن سابقه حيث واصل المنتخب الكرواتي سيطرته بحثاً عن تسجيل هدف التقدم امام اللاروخا.

في المقابل بدأ منتخب اسبانيا شن هجمات سريعة مستغلاً الجبهة اليسرى بفضل إنطلاقات جوردي البا الذي أرسل أكثر من كرة عرضية لم يتم إستغلالها.

إنحصر اللعب مرة أخرة مع إنتصاف الشوط الثاني في وسط الميدان وسط حالة من الحذر الكبير التي سيطرت على أجواء اللقاء.

مودريتش يقود تشكيل كرواتيا أمام اسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

أعلن المدرب زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا، التشكيل الرسمي الذي سيخوض مباراة إسبانيا، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد فينورد في هولندا، في إطار نهائي دوري الأمم الأوروبية لنسخة الموسم الحالي 2022-2023.

وجاء تشكيل كرواتيا مكون من:-

في حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

في خط الدفاع: إيفان بيريسيتش – إيرليك – يورانوفيتش - سوتالو.

في خط الوسط: كوفاسيتش – بروزوفيتش - لوكا مودريتش.

في خط الهجوم: إيفانوشتس – كراماريتش - باشاليتش.

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب كرواتيا أمام اسبانيا اليوم كل من لابروفيتش وايفوسيتش وستانيسيتش وبارسيسيتش وماجر وفاليسيتش وبيتكوفيتش وموزا وسوسا وبيلخو وفيدا.

دي لافوينتي يعلن تشكيل اسبانيا لمواجهة كرواتيا

على جانب آخر كشف لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا تشكيل اللاروخا لمباراة كرواتيا لمباراة اليوم في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية .

وجاء تشكيل المنتخب الإسباني على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أوناى سيمون.

في خط الدفاع: جيسوس نافاس، لابورت، نورماند، جوردى ألبا.

في خط الوسط: رودرى، فابيان رويز، جافى.

في خط الهجوم: يريمي بينو، ماركو أسينسيو، ألفارو موراتا.

