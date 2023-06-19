كولر يرفض عودة سعد سمير للأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - دعم أحمد حسام ميدو مارسيل كولر مدرب الأهلي في رفضه عودة سعد سمير لاعب فيوتشر للنادي الأهلي في الموسم الجديد.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: " القلب والعاطفة يؤكدان إمكانية عودة سعد سمير للنادي الأهلي في ظل حب الجماهير له" .

وأضاف: "لكن العقل مع مارسيل كولر، أي مدرب أجنبي محترم يريد تدريب 25 لاعبا فقط، ويجب أن ننسى فكرة تدريب أكثر من 35 لاعبا" .

واختتم: "أي مدرب أجنبي يريد النجاح، يجب أن يقود 25 لاعبا فقط"

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدورى



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، لمواجهة نظيره حرس الحدود في المباراة المقبلة التي تجمعهما ضمن مؤجلات الجولة 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه المارد الأحمر نظيره حرس الحدود، يوم الاحد الموافق 22 يونيو الجاري بالجولة السادسة والعشرين في الدوري المصري لموسم 2022 ـ 2023.



ويتواجد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بشكل مؤقت في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة محصلة 24 مباراة حقق من خلالها الفوز في 19 مباراة وحسم التعادل في خمس لقاءات ولم يتلقى أى هزيمة حتى الان.

في سياق متصل حدد أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعد عودة الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد.

ثنائي الأهلي يعاني من قطع في الرباط الصليبي للركبة ويغيبان عن صفوف الأحمر منذ أشهر.

وقال أبو عبلة في تصريحات تليفزيونية "نتائج العلاج جيدة جدًا، والبرنامج يسير بشكل جيد ولا توجد معوقات، نحن لا نضغط على اللاعبين، بمجرد أن يكونا جاهزين سيعودان للمشاركة، وربما في بداية الموسم المُقبل".

وقال أبو عبلة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "ليست كل الإصابات التي تتعلق بالفريق نُعلنها، أن نقول كل التفاصيل هذا يضع عبئًا على اللاعب والجهاز الطبي، وهذا يضر بالبرنامج الطبي الذي نضعه".

وبسؤاله عن الثنائي محمد الشناوي وحمدي فتحي رد طبيب الأهلي "إصابة الشناوي كانت بعد مباراة الترجي، مزق في السمانة، وكان سيغيب من 3 إلى 4 أسابيع، وأبلغنا الجهاز الفني، ولم نحدد وقتًا معينًا لعودته وعملنا على أن يعود الشناوي في أسرع وقت، لم نكن متأكدين بأنه سيلحق بمباراة ذهاب نهائي إفريقيا".