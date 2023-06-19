محمد صلاح: فيديوهات سامسون خدعت إدارة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد صلاح نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن نادي الزمالك يسعى لإنهاء ملف حراس المرمى في الفترة المقبلة، وحسم ملف العقود، مشيرا إلى أن وجود محمد صبحي ومحمد عواد مع حارس صاعد كافٍ للغاية، لتأمين هذا المركز.

وقال صلاح في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "الزمالك يحتاج لمدافع قوي بجانب الونش، وظهير أيسر مع أحمد فتوح في الموسم الجديد، وأيضا ديفيندر وصانع ألعاب ورأس حربة اجنبي مميز".

وواصل: "المرحلة الثانية لابد أن يتركز الأمر في الاختيار الجيد بعيدا عن وكلاء اللاعبين، تم خداع النادي بصفقة سامسون اكينولا بسبب مشاهدة فيديوهات مميزة للاعب، وعلى أرض الواقع خسر النادي كثيرا، وكنت أطالب بالاستمرار بالدفع بالناشئين بعد اجادتهم في الموسم الماضي، ولم يحدث ذلك، باستثناء حسام عبدالمجيد الذي لعب باستمرار".

وأضاف: "هناك بعض اللاعبين الشباب لم يظهروا بمستواهم، بسبب ابتعادهم عن فورمة اللقاءات، وبعض الصفقات لم تقدم الاضافة المطلوبة، وبالتالي سيحدث تغيير في بعض العناصر، لذلك يبرز نقطة ضرورة اختيار اللاعبين الجدد بشكل صحيح".

وأكمل: "يجب تنفيذ مطالب أوسوريو وضم اللاعبين الذين يحتاجهم أو يطلبهم بالأسم، مع الابتعاد عن ترشيحات الوكلاء، واللاعب الذي يأتي للزمالك من أجل البطولات وليس للأموال".

محمد صلاح: سيف فاروق جعفر سيجدد عقده مع الزمالك

وأوضح: "أوسوريو يحتاج لوقت من أجل تنفيذ مطالبه، وتغيير المراكز ليس عيب، لأن الفريق لا يوجد فيه عناصر مميزة كثيرة، والمثلوثي لاعب جيد ويجيد في أكثر من مركز سواء الظهير الأيمن أو المساك، وذلك وراء مطالبة المدرب بالتجديد له، وعودة أحمد فتوح ستدعم دفاع الفريق الأبيض".

وتابع: "عودة المعارين أيضا مكسب للزمالك واتمنى يحدث انسجام بشكل سريع للمنافسة على البطولات، رغم عدم وجود استقرار إداري وأناشد الدولة بإعادة الاستقرار للنادي، من اجل محاسبة اللاعبين والجهاز الفني".

وأكد: "سيف جعفر لاعب زمالكاوي وسيجدد للنادي، وانا متفائل للزمالك خلال المرحلة المقبلة".

على جانب آخر اقترب محمود علاء مدافع فريق الاتحاد السكندري المعار من الزمالك من العودة للقلعة البيضاء في الموسم الجديد بعد انتهاء إعارته .

وحصل اللاعب محمود علاء على العديد من العروض من السعودية وقطر خلال الفترة الماضية ، ولكن اللاعب يٌفضل عودة إلى القلعة البيضاء.