إنريكي يقترب من تدريب سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني الكروي لويس إنريكي من تدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت تقارير صحافية في الساعات الأخيرة عن اقتراب إنريكي من القيادة الفنية لفريق باريس سان جيرمان.

وتم استبعاد الألماني يوليان ناجلسمان، المدير الفني السابق لنادي بايرن ميونخ، كمرشح لخلافة الفرنسي كريستوف جالتييه في تدريب النادي الفائز ببطولة الدوري الفرنسي.

ولم يتم التأكيد من استبعاد رحيل جالتييه عن باريس سان جيرمان .

وأحرزت المفاوضات مع الإسباني إنريكي "53 عاما" تقدما كبيرا في تلك الأثناء ومن الممكن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين في الأسبوع المقبل.

كان آخر عمل تولاه المدير الفني السابق لنادي برشلونة هو تدريب المنتخب الإسباني خلال نهائيات بطولة كأس العالم السابقة "مونديال قطر 2022".

ويتردد أن باريس سان جيرمان سيوقع عقدا لمدة عامين مع إنريكي.

كانت قائمة المدربين المرشحين لتدريب سان جيرمان تضم أيضا الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن والإيطالي تياجو موتا.