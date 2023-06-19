شكرا لقرائتكم خبر عن هشام صلاح: فيتوريا يحفزنا بشكل متواصل مع المنتخب.. ومستمر مع الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر هشام صلاح، لاعب الاتحاد السكندري ومنتخب مصر، عن سعادته بالمشاركة مع منتخب مصر وشرف كبير لي وأتمنى أن أتواجد بشكل مستمر، وألا تكون مشاركتي الأخيرة.

وقال صلاح، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "كنت أعلم أنني سأشارك في مباراة جنوب السودان الودية، ومن الطبيعي التركيز وانتظار دوري في المشاركة وسعيد لتقديم نفسي بشكل جيد وأتمنى أن تكون بداية مبشرة".

وأضاف: "فيتوريا يتحدث معنا بشكل جيد ويحفزنا جيدا ويطالبنا بالاستمرارية حتى نكون موجودين مع المنتخب بشكل مستمر مع المنتخب".

وتابع: "مستمر مع الاتحاد وسعيد بتواجدي داخله وهو من قدمني للجماهير بشكل جيد وعقدي معه مستمر، وكل تركيزي مع زعيم الثغر وكل ما أقدمه من أجل رد الجميل للنادي بغض النظر عن تلقي عروض من عدمه".