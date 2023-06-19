شكرا لقرائتكم خبر عن غنام محمد: منتخب مصر حلم لأى لاعب.. وأسمع عن اهتمام الزمالك بضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر غنام محمد، لاعب فيوتشر ومنتخب مصر، عن سعادته بمشاركته الأولى رفقة الفراعنة في ودية جنوب السودان، وقال: "شرف لي أن أتواجد مع المنتخب وسعيد للمشاركة في أول مباراة مع الفراعنة لأنه حلم لأي لاعب وشيء كبير وأشكر فيتوريا على منحي هذه الفرصة الكبيرة".

وأضاف غنام محمد، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "منتخب مصر شيء عظيم لأي لاعب وتمنحن دفعة مع نادي في الفترة القادمة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن فيتوريا في الفترة القادمة".

وعن تلقيه عروض في الفترة الأخيرة، قال: "أسمع عن اهتمام الزمالك وأي تفاوض يتم من خلال النادي ولم يتحدث معي أي شخص وعقدي مع فيوتشر مستمر لموسمين جديدين".

وتابع: "لو هناك عروض خارجية لي ستكون أفضل وحاليا أركز مع فيوتشر ولدينا مباراة في نصف نهائي كأس الرابطة، وفيما يخص العروض النادي هو من سيحدد مصيرها وأنا تحت أمر النادي ونحلم بتحقيق بطولة مع النادي".

واستطرد: "بدأنا الموسم الحالي مع علي ماهر بطموح كبيرة وكان هدفنا تحقيق مركز أفضل من الموسم الماضي، وكنا نخطط للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، ونتمنى حصد لقب كأس الرابطة للمرة الثانية وتأكيد أحقيتنا بالبطولة".

وأضاف: "أي فريق يرغب في المنافسة على الدوري سيكون صعبا في غياب الجماهيرية، والمنافسة ستكون الأفضلية فيها للأهلي والزمالك بسبب الجماهيرية".