شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منتخب مصر: توقيت غينيا حرمنا من مواجهة قوية.. واستبعاد هلال للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد خالد غرابة، مدير المنتخب الوطنى، أن توقيت مباراة منتخب غينيا حرمنا من مواجهة منتخب قوى فى هذا التوقيت، وهذا سبب استبعاد محمد هلال من معسكر المنتخب.

وقال محمد خالد غرابة فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "مباراة جنوب السودان كان لها ظروف خاصة بسبب توقيت مباراة غينيا، وكان هناك أكثر من منتخب قوى طلب مواجهتنا ولكن لم نستطع أن نلتزم معهم بسبب مباراة غينيا".

وأضاف مدير المنتخب: "لا ننظر فقط إلى اللاعبين الكبار ولكن نتابع أيضا الناشئين، وضم 6 لاعبين من فريق 2003 رسالة لهم أنهم تحت أعيننا ونضعهم فى اعتبارنا".

وعن محمد هلال، قال: "استبعاد محمد هلال لاعب البنك الأهلى من المنتخب، بعد وصول تقرير من البنك بأنه غير مؤهل للانضمام إلى المنتخب بسبب الإصابة، ولم يصل إلينا تقرير أن محمد هلال لديه أزمة تتعلق بالمنشطات".

وأضاف: "لم نتفق حتى الآن على مباريات ودية للمنتخب فى شهرى سبتمبر وأكتوبر ولكن من الغد سنبدأ فى النظر للعروض المقدمة لنا".

وفاز منتخب مصر على نظيره جنوب السودان، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، وديًا، باستاد القاهرة الدولي، فى ختام معسكر الفراعنة خلال يونيو الجاري.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 18 بعد تمريرة من كهربا وضعت مصطفى فتحي في انفراد تام بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير في الزاوية الضيقة للحارس، وفي الدقيقة 44 وبعد تحضير خطأ لدفاعات جنوب السودان وصلت الكرة إلى تريزيجيه فمرر إلى كهربا الذى سدد كرة قوية ارتطمت بباطن العارضة وسكنت يسار المرمى، وفي الدقيقة 72 جاء الهدف الثالث من كرة عرضية لحسين الشحات من جهة اليمين أبعدها الحارس خميس دانيال داك بشكل خطأ فتابعها تريزيجيه برأسية سكنت منتصف المرمى.

وضم تشكيل المنتخب كلا من: "حراسة المرمى: محمد صبحي، وخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، أحمد فتوح، وخط الوسط: مهند لاشين، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، وخط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحى، ومحمود كهربا".