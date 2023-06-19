شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حمادة: محمد صلاح يتعامل معنا كإخوة.. وفاركو هو من يحدد مستقبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمود حمادة، لاعب فاركو ومنتخب مصر، الشكر إلى روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على الثقة التي منحها له مع الفراعنة، وتمنى أن تستمر هذه الثقة في الفترة القادمة.

وقال حماده، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "أشكر نادي فاركو بعدما وفر كل شيء للاعبين من أجل النجاح وهو سبب كبير في ما وصلت إليه، وأحاول تطوير نفسي والاجتهاد".

وعن علاقته مع محمد صلاح قائد المنتخب، أكد: "محمد صلاح لاعب كبير وكلنا نتشرف به لأنه يشرف مصر كلها وهو يتعامل معنا كأننا أخوة ومن أول يوم يتعامل معنا كأننا أصدقاء وهو متواضع للغاية، والتعامل معنا كأننا إخوة، وكل اللاعبين تعشق صلاح".

وعن كواليس ارتباط محمد صلاح بتناول وجبة الكشري في معسكرات المنتخب، قال: "صلاح طلب وجبة كشري بعد المباراة التي فزنا فيها وجميعنا ننتظر وجبة الكشري مثله".

وعن مستقبله مع فاركو، أكد أن مسئولي فاركو أشخاص محترمون ولا يقفون على مستقبل أي لاعب، والجميع في النادي يحب اللاعبين وتوفر لهم كل رغباتهم، وما يخص مستقبلي يحدده النادي وهم أصحاب القرار".