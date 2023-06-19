شكرا لقرائتكم خبر عن بادجي: هذا سبب رحيلي عن الأهلي.. وشعرت بأنني من حققت لقب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أليو بادجي، مهاجم الأهلي السابق، أنه كان سعيدا خلال فترة وجوده مع الفريق، مشيرا إلى أنه يعشق جمهور الأحمر.

وقال بادجي، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "كنت سعيدا بوجودي في الأهلي، لكن لم يتح لي الوقت لأتألق".

وأضاف: "كنت أتمنى الاستمرار مع الأهلي، وأعشق جمهوره، ولم يكن يحزنني خلال فترتي مع الفريق سوى عدم المشاركة".

وتابع: "لا أعرف السبب الحقيقي لعدم اعتماد موسيماني علي والدفع بي في المباريات".

وأتم: "في أوروبا دفعوا بي للمشاركة عكس ما فعله موسيماني معي".

وأثنى بادجي، مهاجم الأهلي السابق، على مصطفى شوبير، حارس مرمى الشياطين الحمر، وقال: "دعمت مصطفى شوبير ضد الوداد، فهو حارس صغير السن وينتظره مستقبل كبير، ويستحق الدعم، وسيصبح من أساطير الأهلي".

وأتم: "أتابع الأهلي فهو فريقي، وشعرت بأنني من حققت لقب دوري الأبطال، وجماهير الأهلي داعمة ورائعة وقوية".